माधुरी दीक्षित की हमशक्ल ने रीक्रिएट किया 'हम आपके हैं कौन'में एक्ट्रेस का वेडिंग लुक, फैंस बोले- ये तो सेम टू सेम है

बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल की रेस में माधुरी दीक्षित भी पीछे नहीं हैं. करिश्मा कपूर, दिव्या भारती, करीना कपूर, श्रीदेवी और काजोल के बाद माधुरी की हमशक्ल भी सोशल मीडिया पर छा रही हैं. आए दिन बॉलीवुड की 'मोहिनी' की डुप्लीकेट की तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं. अब जरा 'धक-धक गर्ल' की इस हमशक्ल पर नजर डालिए, जिसे देखने के बाद आप धोखा खा सकते हैं. अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और सनी देओल समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल का लुत्फ उठाने के बाद अब जरा माधुरी की इस खूबसूरत हमशक्ल को भी देख लेते हैं.



माधुरी दीक्षित की हमशक्ल (Madhuri Dixit Duplicate Viral Video)

माधुरी दीक्षित की इस हमशक्ल ने एक्ट्रेस की आइकॉनिक फिल्म हम आपके हैं कौन के वेडिंग लुक को रीक्रिएट किया है. जब माधुरी दीक्षित की यह डुप्लीकेट एक्ट्रेस की तरह दुल्हन बनकर तैयार हुई तो फर्क करना मुश्किल हो गया कि असली कौन है और नकली कौन? माधुरी दीक्षित की इस डुप्लीकेट का नाम मधु शर्मा हैं, जो कई इवेंट में जाकर माधुरी के गानों पर डांस और एक्ट कर मोटा पैसा कमाती हैं. इन्हें अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा गया था. मधु ने अपने इंस्टाग्राम पर अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हुई हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. माधुरी के रिक्रिएट वेडिंग लुक पर लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, आइए पढ़ते हैं.



लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स (Madhuri Dixit doppelganger video)

इस पर एक यूजर लिखता है, 'वाओ, वेरी नाइस'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप माधुरी दीक्षित नहीं हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'आप माधुरी के वेडिंग लुक में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं'. कई यूजर्स ने लिखा है, 'सेम टू सेम, ओरिजनल माधुरी दीक्षित'. वहीं, कुछेक ने लिखा है कि माधुरी कम यामी गौतम और तमन्ना भाटिया ज्यादा लग रही हैं. फिलहाल इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक और तीन लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आपको माधुरी दीक्षित की डुप्लीकेट मधु शर्मा का यह लुक कैसा लगा?



