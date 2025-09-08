विज्ञापन

लॉकडाउन में लंग्स कैंसर की चपेट में आए थे संजय दत्त, 3 घंटे तक रोए, US वीजा हुआ रिजेक्ट, तब इस एक्टर ने की मदद

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की पर्सनल लाइफ में खूब उथल-पुथल रही है. वह कई बार विवादों में आए और कई परेशानियां का सामना करना पड़ा. एक्टर को जेल तक भी जाना पड़ा था. इन सबके बीच एक्टर को कैंसर ने अपनी जद में ले लिया था.

Read Time: 3 mins
Share
लॉकडाउन में लंग्स कैंसर की चपेट में आए थे संजय दत्त, 3 घंटे तक रोए, US वीजा हुआ रिजेक्ट, तब इस एक्टर ने की मदद
लॉकडाउन में लंग्स कैंसर की चपेट में आए थे संजय दत्त

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की पर्सनल लाइफ में खूब उथल-पुथल रही है. वह कई बार विवादों में आए और कई परेशानियां का सामना करना पड़ा. एक्टर को जेल तक भी जाना पड़ा था. इन सबके बीच एक्टर को कैंसर ने अपनी जद में ले लिया था, जिसके इलाज के लिए एक्टर को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था, जहां वह अकेले पड़े गए थे. संजय दत्त लंग्स कैंसर का शिकार हो गये थे और इसका पता चलने के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे. यह उन दिनों की बात है जब पूरी दुनिया जानलेवा कोरोना वायरस से जूझ रही थी. ऐसे में समय में उनको यूएस वीजा भी नहीं मिला था और फिर राकेश रोशन ने उनकी मदद की थी.

संजय दत्त को हुआ था लंग्स कैंसर
एक पॉडकास्ट में संजय दत्त ने अपने जीवन के कमजोर पलों को याद कर अपने फैंस को भावुक कर दिया. एक्टर ने बताया, 'लॉकडाउन का समय था, सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, मैं नहाया, लेकिन सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने डॉक्टर को बुलाया, जांच में पता चला कि मेरे फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, सबको टीबी लग रही थी, लेकिन कैंसर निकला, ये चौंकाने वाली बात थी, मैं गुस्से में था, बहन आई तो मैंने कहा कैंसर हो गया है, पहले 2 से 3 घंटो तक रोया, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की चिंता सता रही थी, पहले मैंने यूएस जाने का सोचा, लेकिन वीजा नहीं मिला, फिर राकेश रोशन ने मेरी मदद की'.
 

डॉक्टर ने की डराने की कोशिश ?
संजय दत्त ने आगे बताया, 'राकेश रोशन ने मुझे डॉक्टर सजेस्ट किया था, मुझसे कहा कि बाल झड़ जाएंगे, उल्टियां होंगी, मैंने डॉक्टर से कहा कुछ नहीं होगा मुझे, मैंने कीमोथेरेपी करवाई और एक घंटे तक अपनी बाइक पर बैठा रहा, मैंने हर दिन ऐसा किया, हर कीमो के बाद मेरा यही रूटीन था, मेरे लिए ये पागलपन था, मैं कीमो के लिए दुबई जाता था, फिर बैडमिंटन कोर्ट जाने लगा और 2 से 3 घंटे तक खेलता रहा'. संजय दत्त ने कैंसर को मात दी और आज वह बॉलीवुड में दमदार फिल्मों में नजर आ रहे हैं. फिलहाल संजय दत्त को एक्शन फिल्म बागी 4 में देखा जा रहा है, जिसमें वह टाइगर श्रॉफ से टक्कर ले रहे हैं. संजय की अपकमिंग फिल्मों में धुरंधर, दा राजा साब, केडी- द डेविल, अखंड 2, शेरा दी कोम पंजाबी और बाप शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Dutt  Lungs Cancer, Sanjay Dutt, Sanjay Dutt Latest News, Sanjay Dutt Latest Post, Rakesh Roshan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com