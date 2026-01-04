विज्ञापन

संजय दत्त का पाकिस्तानी हमशक्ल देख हिले हिंदुस्तानी, वॉकिंग स्टाइल पर बोले- भाई बॉलीवुड में आ जाओ, आग लगा दोगे

संजय दत्त का यह पाकिस्तानी हमशक्ल कराची का रहने वाला है और इसके स्टाइल ने लोगों ने संजय दत्त का गुजरा जमाना याद दिला दिया है.

नई दिल्ली:

देश में कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल हैं. अजय देवगन से शाहरुख खान तक कई बॉलीवुड स्टार्स की तरह दिखने वाले लोग सोशल मीडिया पर जनता का खूब मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में संजय दत्त के इस हमशक्ल को देखने के बाद आपको एक्टर का 'खलनायक' वाला अंदाज याद आ जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने धमाका मचा दिया है. संजय दत्त के इस हमशक्ल का स्टाइल और स्वैग देखते ही बन रहा है.  संजू बाबा के इस हमशक्ल को देखने के बाद किसी को भी एक्टर का 90 का दशक का दौर याद आ जाएगा. यह वो दौर था, जब संजय दत्त लंबे-लंबे बाल रखा करते थे और फुल स्वैग में रहते थे. अब संजू बाबा के इस डुप्लीकेट पर लोगों का क्या कहना है चलिए जानते हैं.

संजय दत्त के डुप्लीकेट ने लगाई आग
पाकिस्तान के कराची से वायरल संजू बाबा के इस हमशक्ल का लुक देखते ही बन रहा है. इस शख्स ने व्हाइट पैंट पर ग्रे शर्ट और उस पर डार्क ब्राउन रंग का ब्लेजर डाला हुआ है और गले में गोल्ड जैसी दिखने वाला मोटी चैन भी. इस डैशिंग लुक में यह शख्स संजू बाबा की रौबदार वॉक में चलता दिख रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 19 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और कमेंट बॉक्स में लोगों के मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं. भारत से संजय दत्त के फैंस इस शख्स को देखने के बाद हैरान हैं. संजू बाबा के इस हमशक्ल पर लोग क्या-क्या कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं.
 

 संजू बाबा का डुप्लीकेट देख हिले लोग

संजय दत्त के इस डैशिंग लुक डुप्लीकेट पर एक यूजर ने लिखा है, 'कुछ भी हो भाई का वॉक स्टाइल बढ़िया है. दूसरा लिखता है, वॉक बड़ी जबरदस्त है, भारत की ओर से आपको ढेर सारा प्यार'. तीसरे यूजर ने लिखा है, ईमानदारी से कहूं, संजय दत्त से बढ़िया लग रहा है भाई'. चौथा यूजर लिखता है, 'बहुत गजब लग रहे हो यार भाई कसम से मजा आ गया हर किसी को कमेंट से नहीं करता हूं मैं आपको किया मैंने'. एक और लिखता है, 'अगर बॉलीवुड में आ गए ना भाई कसम से आग लगा दोगे'. कई यूजर्स इसे हैंडसम मैन भी बताया है. कमेंट बॉक्स में कई इंडियन यूजर्स भी हैं, जो संजय दत्त के डुप्लीकेट की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे बॉलीवुड में आने के लिए कह रहे हैं. आपको कैसा लगा संजय दत्त का यह पाकिस्तानी हमशक्ल, कमेंट में जरूर बताना.

