संग्राम सिंह पायल रोहतगी से ले रहे तलाक! दूसरी एक्ट्रेस से हुआ प्यार? रेस्लर ने बताया क्या है सच

एक खिलाड़ी, एक अभिनेता और देश के लिए कुछ करने का जुनून रखनेवाले रेसलर संग्राम सिंह , भौचक्के रह गए जब उन्होंने मीडिया में अपनी और एक्ट्रेस निकिता रावल के बीच डेटिंग की अफवाहों को पढ़ा. संग्राम को जोर का झटका लगा जब उनके अच्छाई को मीडिया की खबरों में इन शब्दों से भुनाया गया. हर कलाकार से संग्राम सिंह का एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है. उनके लिए उनका काम ही उनका प्यार है. संग्राम कहते हैं कि, "मुझे कुछ वक्त पहले उनके शो में बुलाया गया जो 6 एपिसोड का था. जहां मैं एक ही बार जज बनकर गया था. उन्होंने एक रील भी बनाई. हम 3 से 4 बार अपनी टीम से साथ उनके दूसरे शो के सिलसिले में ही मिले हैं. वो मुझे सर कहकर बुलाती हैं और मैं भी उन्हें 'जी' कहकर बोलता हूं. मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूं.

संग्राम आगे कहते हैं कि, "मैं सबसे प्रेम और आदर के साथ ही बात करता हूं. मैं बहुत हैरान हूं कि मीडिया में बेसिर पैर की अफवाहें बिना किसी कंफर्मेशन के साथ इतने बड़े प्लेटफार्म पर कैसे रिलीज हो जाती हैं. एक बार मुझसे तो पूछे कि क्या सच हैं. मैं इन फालतू बातों पर ध्यान नही देता. मैं समाज के लिए कुछ करने पर ध्यान देता हूं. मैं लिगेसी छोड़ने पर विश्वास रखता हूं. मैं इस समय दिसम्बर में होनेवाले MMA 2 की मैच की तैयारी में बहुत बिजी हूं.

इतना ही नही संग्राम कहते हैं कि , "हाल ही मेरे तलाक पर भी ऐसे खबरें आई जिसे पढ़कर दुख होता हैं कि मैं हमेशा इनका सॉफ्ट टारगेट होता हूं. मैं यही कहूंगा कि ऐसी कोई खबर बिना मेरी इजाजत के ना छापे. मेरे काम को देखे. मैं बहुत ही जल्द एक बड़ी फिल्म के दिखाई दूंगा. मैं देश के लिए कुछ करने की चाह में हमेशा कार्यरत रहता हूं और मैं किसी भी एक्ट्रेस के साथ अफवाहों की खबरों का खंडन करता हूं".