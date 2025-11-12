दिल्ली बम धमाके में इस एक्ट्रेस ने खो दी अपनी बचपन की दोस्त, लगा गहरा सदमा बोलीं- अभी एक हफ्ते पहले...

'पटेल की पंजाबी शादी', 'प्रयाणम' और ऐसी ही दूसरी फिल्मों के लिए मशहूर एक्ट्रेस पायल घोष ने अपनी करीबी स्कूल की दोस्त सुनीता मिश्रा को खो दिया है. सोमवार, 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट में सुनीता की मौत हो गई. यह विस्फोट सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास एक हुंडई i20 कार में हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पायल इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही सुनीता से बात की थी.

इस खबर पर पायल को लगा सदमा

पायल घोष ने कहा, "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह अब नहीं रहीं. हम एक हफ्ते पहले बात कर रहे थे. वह हमेशा खुश रहती थीं और पॉजिटिविटी फैलाती थीं. यह वाकई दुखद और अविश्वसनीय है कि इतनी दयालु आत्मा इस तरह चली गई." उन्होंने आगे कहा, "वह सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थीं, वह परिवार जैसी थीं. हम साथ-साथ पले-बढ़े, साथ-साथ भविष्य के सपने देखे, हंसते-खेलते थे. उन्हें इस तरह खोना बहुत दुखद है." पायल ने सभी से पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने और उनका समर्थन करने की अपील की.

दिल्ली सरकार की मदद

मंगलवार (11 नवंबर) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से विकलांग लोगों के लिए ₹5 लाख की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, "इस कठिन समय में, दिल्ली सरकार उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं."