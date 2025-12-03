विज्ञापन

स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल, यूं छिपाया चेहरा

स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज के सत्संग में शामिल होने पहुंचे थे. उनकी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो चेहरा छिपाए नजर आ रहे थे.

Read Time: 3 mins
Share
स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल, यूं छिपाया चेहरा
स्मृति मंदाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद वृंदावन पहुंचे पलाश मुच्छल
Social Media
नई दिल्ली:

म्यूजीशियन और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल हाल ही में वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के सत्संग में नजर आए. दावा किया जा रहा है कि ये पलाश हैं. यह विजिट क्रिकेटर स्मृति मंधाना से उनकी शादी के अचानक पोस्टपोन होने के बाद की है जो पहले 23 नवंबर को होनी थी. धोखाधड़ी के आरोपों के बीच इंटरनेट पर उनकी इस विजिट की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं. एक एक्स यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें मुच्छल 2 दिसंबर को धार्मिक सभा में शामिल होते दिख रहे हैं. पोस्ट में लिखा था, 'पलाश मुच्छल 2 दिसंबर को प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में देखे गए. मुझे पूरा यकीन है कि मास्क वाला आदमी वही हैं, यहां तक कि उनके हाथों की मेहंदी भी मैच कर रही है. नई PR स्ट्रैटेजी या क्या?'

इस कमेंट ने तुरंत ध्यान खींचा, जिससे उनके आने के कारणों पर चर्चा होने लगी. एक और यूजर ने सत्संग का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'आजकल, इन सभी सेलेब्स ने प्रेमानंद जी की जगह को अपने PR प्ले का हिस्सा बना लिया है. वे वहां अपनी गंदगी धोने, मीडिया में सिम्पैथी पाने और यह दिखाने के लिए जाते हैं कि वे स्पिरिचुअल हो गए हैं. उन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज वाले लोगों पर सख्ती से बैन लगाना चाहिए.'

अपनी शादी के पोस्टपोन होने की घोषणा के बाद से मुच्छल पहली बार पब्लिक में दिखे हैं. 1 दिसंबर को उनकी मां अमिता और सिक्योरिटी वालों के साथ एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें खींची गईं. खबर है कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से सीधे तौर पर बात करने से बचते हुए खुद को लो प्रोफाइल रखा. देखने वालों ने बताया कि वह शांत दिखे और एयरपोर्ट पर पूरे समय शांत रहे. सोशल मीडिया यूजर्स मुच्छल के सत्संग में आने के पीछे का मतलब जानने के लिए लगातार अंदाजा लगा रहे हैं.

क्यों टली स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी?

स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना, शादी के दिन बीमार पड़ गए और हार्ट अटैक के लक्षणों के बाद उन्हें सांगली के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके बाद शादी रोक दी गई. एक दिन बाद, पलाश खुद सांगली में हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया गया. इन घटनाओं के कारण दोनों परिवारों ने शादी को टालने का मुश्किल फैसला किया, और प्लान किए गए सेलिब्रेशन से ज्यादा अपने परिवार की सेहत पर ध्यान देना जरूरी समझा.

शादी पोस्टपोन होने की खबर आने के बाद एक अनजान Reddit पोस्ट में दावा किया गया कि पलाश, स्मृति को धोखा दे रहे थे. फिलहाल अभी इस बात पर ना ही पलाश ना स्मृति ने कोई ऑफीशियल स्टेटमेंट जारी की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palaash Muchhal, Smriti Mandhana, Wedding Postponement, Premanand Maharaj, Satsang Visit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com