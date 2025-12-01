समांथा ने दूसरी बार बसाया घर, कौन हैं 'ऊ अंटावा गर्ल' के पति राज निदिमोरू?

साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक में मशहूर सामंथा रुथ प्रभु ने आखिरकार अपने फैंस का इंतजार खत्म कर ही दिया. आज 1 दिसंबर सुबह से ही अटकलें थी कि सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरू से गुपचुप शादी रचा ली है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी की पहली तस्वीरें शेयर कर इन खबरों पर पक्की मुहर लगा दी है. सामंथा रुथ प्रभु ने मंदिर में गुपचुप शादी रचाने के बाद पति राज संग अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. शादी की तस्वीरों में सामंथा और राज बेहद खुश दिख रहे हैं. इधर, एक्ट्रेस के फैंस की खुशी का भी ठिकाना नहीं है. इस बीच हम आपको बताएंगे कौन हैं सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरू और कब-कहां हुईं उनसे मुलाकात और कैसे शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी.



कौन हैं राज निदिमोरू?

जो लोग राज के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बता दें वह एक फिल्म डायरेक्टर हैं. वह फिल्म मेकिंग टीम राज एंड डीके के मेंबर हैं. उन्हें सिनेमा बंदी, शोर इन द सिटी, अनपॉज्ड, द फैमिली मैन और सिटाडेल : हनी बनी के लिए जाना जाता है. हाल ही में उनकी पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 रिलीज हुई है, जो इस वक्त ओटीटी पर राज कर रही है. इस सीरीज के दूसरे सीजन में खुद उनकी पत्नी सामंथा रुथ प्रभु ने भी काम किया था. आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्में राज ने यूएस से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. टेक करियर ने उन्हें फिल्म मेकिंग का रास्ता दिखाया. साल 2009 में उन्होंने डेब्यू फिल्म 99 बनाई और आज उनकी फिल्में-सीरीज थिएटर और ओटीटी पर राज करती हैं.

कब -कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी ?

राज ने पहले साल 2015 में श्यामली डे से शादी रचाई थी और साल 2022 में दोनों का तलाक हो गया था. इधर, सामंथा की शादी साल 2017 में टॉलीवुड स्टार नागा चैतन्य से हुई थी और साल 2021 में दोनों आम सहमति से अलग हो गए थे. इधर, बीते साल नागा ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला को अपनी दुल्हन बनाया और अब सामंथा रुथ प्रभु ने भी दूसरी बार अपना घर बसा लिया है. साल 2021 में द फैमिली मैन 2 रिलीज हुई थी और इसी सीरीज की शूटिंग के दौरान सामंथा की मुलाकात राज से हुई थी. द फैमिली मैन 2 के रिलीज वाले साल 2021 में ही सामंथा का नागा से तलाक भी हुआ था. इसके बाद राज और सामंथा ने सीरीज सिटाडेल: हनी बनी (2024) के लिए साथ में काम किया और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के दौरान दोनों एक-दूजे के बेहद करीब आए और चार साल की रिलेशनशिप के बाद आज शादी रचा ली. अब फैंस और सेलेब्स दोनों का खूब बधाइयां दे रहे हैं.