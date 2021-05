सलमान खान का धमाकेदार गाना 'झूम झूम' कल होगा रिलीज, दिखेगा गजब का अंदाज 

सलमान खान गाना झूमझूम

Radhe Your Most Wanted Bhai: सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe Your Most Wanted Bhai) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब वे सोशल मीडिया पर नए-नए गानों से धमाल मचा रहे हैं. इस फिल्म का पहला गाना 'सीटी मार' (Seeti Maar) लोगों को काफी पसंद आया था. जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस का 'दिल दे दिया' (Dil De Dia) गाना सोशल मीडिया पर छा गया.वहीं अब 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe Your Most Wanted Bhai) का एक और नया गाना रिलीज होने जा रहा है.फन, ग्रूवी और एडिक्टिव ट्रैक 'झूम झूम' (Zoom Zoom) कल रिलीज किया जाएगा. निर्माताओं ने हाल ही में हाई-ऑक्टेन टीजर जारी किया है, जिसमें दर्शकों को गाने की एक झलक देखने को मिल रही है.