विज्ञापन

बनने में लगे 4 साल, हिट होने की नहीं थी कोई उम्मीद, लेकिन 59 मिनट के गानों से बदली फिल्म की किस्मत

59 मिनट के गानों वाली इस सुपरहिट फिल्म के लीड एक्टर्स एक-दूसरे को रियल लाइफ में डेट कर रहे थे. जबकि फिल्म में भी वह पति पत्नी का किरदार निभा रहे थे.

Read Time: 2 mins
Share
बनने में लगे 4 साल, हिट होने की नहीं थी कोई उम्मीद, लेकिन 59 मिनट के गानों से बदली फिल्म की किस्मत
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की ये फिल्म थी सुपरहिट
नई दिल्ली:

प्यार होने के लिए एक नजर ही काफी होती है. वहीं स्टार्स जो महीनों फिल्म की शूटिंग में बिता देते हुए उन्हें सेट पर प्यार होना आम बात हो जाती है. ऐसा ही एक बॉलीवुड का एक्स कपल, जिन्हें प्यार हुआ शूटिंग खत्म होते होते दोनों का ब्रेकअप हो गया. हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की, जो 11 अगस्त 2000 को रिलीज हुई 'धड़कन' फिल्म में नजर आए थे. यह एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था. वहीं अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी के साथ सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी भी अहम किरदार में नजर आए थे.

90s के अंत में आई धड़कन 161 मिनट की फिल्म थी, जिसमें 59:14 मिनट के तो सिर्फ गाने ही थी. इसमें दिल ने ये कहा है दिल से, तुम दिल की धड़कन में, दूल्हे का सेहरा, दिल ने ये कहा है दिल से 2, तुम दिल की धड़कन में (सैड वर्जन), ना ना करते प्यार, अक्सर इस दुनिया में और दुल्हे का सेहरा (फीमेल वर्जन) जैसे गाने शामिल है. इन गानों के कारण यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके चलते 9 करोड़ के बजट में फिल्म ने 26.47 करोड़ की कमाई हासिल की.

सुपरहिट फिल्म 'धड़कन' की यह बात खास है कि इसे बनने में लगभग साढ़े चार से पांच साल का समय लगा. क्योंकि निर्देशक धर्मेश दर्शन उस समय 'मेला' की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके कारण फिल्म में देरी हुई. वहीं स्क्रिप्ट और कलाकारों में बदलाव भी इस देरी का कारण बना. इसके चलते इस फिल्म से हिट होने की उम्मीद ना के बराबर थी. लेकिन गाने के कारण फिल्म भी हिट हो गई और इसकी एल्बम साल 2000 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhadkan, Dhadkan Movie, Dhadkan Release Date, Dhadkan Song, Dhadkan Songs, Akshay Kumar, Shilpa Shetty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com