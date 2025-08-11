बनने में लगे 4 साल, हिट होने की नहीं थी कोई उम्मीद, लेकिन 59 मिनट के गानों से बदली फिल्म की किस्मत

प्यार होने के लिए एक नजर ही काफी होती है. वहीं स्टार्स जो महीनों फिल्म की शूटिंग में बिता देते हुए उन्हें सेट पर प्यार होना आम बात हो जाती है. ऐसा ही एक बॉलीवुड का एक्स कपल, जिन्हें प्यार हुआ शूटिंग खत्म होते होते दोनों का ब्रेकअप हो गया. हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की, जो 11 अगस्त 2000 को रिलीज हुई 'धड़कन' फिल्म में नजर आए थे. यह एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था. वहीं अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी के साथ सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी भी अहम किरदार में नजर आए थे.

90s के अंत में आई धड़कन 161 मिनट की फिल्म थी, जिसमें 59:14 मिनट के तो सिर्फ गाने ही थी. इसमें दिल ने ये कहा है दिल से, तुम दिल की धड़कन में, दूल्हे का सेहरा, दिल ने ये कहा है दिल से 2, तुम दिल की धड़कन में (सैड वर्जन), ना ना करते प्यार, अक्सर इस दुनिया में और दुल्हे का सेहरा (फीमेल वर्जन) जैसे गाने शामिल है. इन गानों के कारण यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके चलते 9 करोड़ के बजट में फिल्म ने 26.47 करोड़ की कमाई हासिल की.

सुपरहिट फिल्म 'धड़कन' की यह बात खास है कि इसे बनने में लगभग साढ़े चार से पांच साल का समय लगा. क्योंकि निर्देशक धर्मेश दर्शन उस समय 'मेला' की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके कारण फिल्म में देरी हुई. वहीं स्क्रिप्ट और कलाकारों में बदलाव भी इस देरी का कारण बना. इसके चलते इस फिल्म से हिट होने की उम्मीद ना के बराबर थी. लेकिन गाने के कारण फिल्म भी हिट हो गई और इसकी एल्बम साल 2000 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी.