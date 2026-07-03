सुल्तान के इस सीन को करने के लिए तैयार नहीं थे सलमान खान, लिया तीन महीने का टाइम, फिर बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

सलमान खान बेशक भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने इतिहास की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उन्हीं में से एक है 'सुल्तान', जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन का किरदार निभाया था. स्क्रीन पर अपने कमाल के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और एकदम परफेक्ट कुश्ती के सीन्स के साथ, सुपरस्टार ने अपने बेमिसाल कमिटमेंट और लगन को दिखाया, जिसने 'सुल्तान' को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है.

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पेट वाली सीन्स पर की बात

उनके इस किरदार के प्रति कमिटमेंट का एक परफेक्ट उदाहरण तब देखने को मिला, जब डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने खुलासा किया कि सलमान खान ने फिल्म के एक बेहद जरूरी पॉन्च (पेट निकलने वाले) सीन को परफेक्ट करने के लिए चार दिनों तक इंतजार किया और अपनी फिजीक (शरीर) पर काम किया. एक इंटरव्यू के दौरान, जब इंटरव्यूअर ने सुल्तान के डायरेक्टर से पूछा, "उस पॉन्च (पेट वाले) सीन पर, आपने उन्हें इसे करने के लिए कैसे डायरेक्ट किया?"

सीन करने में लगे तीन महीने

अली अब्बास जफर ने जवाब दिया, "पॉन्च सीन के बारे में पेपर पर सुनते ही वह समझ गए थे कि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन है. उस सीन को करने के लिए उन्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना था. मुझे फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान, उन्हें इस सीन को करने के लिए मनाने में तीन महीने लग गए. इसे पहले शेड्यूल में शूट किया जाना था, जिसे हमने नवंबर में कर्जत में शुरू किया था. तब उन्होंने कहा था, 'मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं.'"

चार घंटे किया वर्कआउट

डायरेक्टर ने आगे कहा , "और फिर जब वह अपनी एंट्री वाले सीन के लिए वजन कम करना शुरू करने ही वाले थे, मैंने कहा, 'भाई, अब आप वापस शेप में आ रहे हैं, और हमें यह सीन करना ही होगा.' तब उन्होंने लगभग चार दिनों का ब्रेक लिया, और एक दिन वह मेरे पास आए और बोले, 'आज हम इस सीन को शूट करेंगे.' और फिर उन्होंने जाकर करीब चार घंटे तक वर्कआउट किया. और यह हमारे लिए बहुत सही रहा क्योंकि अगर आप देखें, तो उनका ऊपरी हिस्सा (अपर बॉडी) अभी भी भारी दिख रहा है."

एक टेक में हुआ सीन

डायरेक्टर ने बात जारी रखते हुए कहा, "जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से एक सोच-समझकर काम करने वाले एक्टर (थिंकिंग एक्टर) की समझ दिखती है, क्योंकि वह एक पहलवान हैं. और आपके कंधे और आपकी अपर बॉडी एक ऐसी चीज है जो तब भी वैसी ही रह सकती है, जब आपकी फॉर्म थोड़ी खराब हो रही हो. हमने दो कैमरे लगाए, और मैंने उन्हें इसके पहले के तीन सीन्स और इसके बाद के तीन सीन्स के बारे में समझाया. वो पूरा सीन जहां रणदीप हुड्डा उनसे कहते हैं कि, 'तुम एक मरे हुए इंसान हो और मैं मरे हुए लोगों का इलाज नहीं करता.' - वह पूरा सीन, उन्होंने बस आकर एक ही टेक में कर दिया, और मेरे पास दो लेंसों पर केवल एक ही टेक है."

इमोशनल हुए डायरेक्टर

उन्होंने आगे बताया , "जब उन्होंने वह सीन परफॉर्म किया, तो मैं बिल्कुल सुन्न रह गया था. और जैसे ही वह फ्रेम से बाहर गए, मैंने कहा, 'कट.' और फिर वह बाहर आए और एक बच्चे की तरह मेरी तरफ मुड़े. वह ऐसा पल था जब मुझे एसके (सलमान खान) के साथ सबसे ज्यादा इमोशनल महसूस हुआ. और उन्होंने कहा, 'क्या तुम एक और टेक करना चाहते हो?' और मैंने कहा, 'नहीं, नहीं, हम दूसरा टेक नहीं करेंगे.' उन्होंने कहा, 'नहीं, अगर तुम एक और टेक करना चाहते हो, तो कर सकते हो.' मैंने कहा, 'नहीं, नहीं, मुझे परफेक्ट शॉट मिल गया है.' और उन्होंने वो टेक कभी देखा ही नहीं! उन्होंने वो टेक कभी नहीं देखा!"