विज्ञापन

पंजाबी कल्चर को प्रजेंट करता वो गाना, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने किया था डांस, दलेर मेहंदी की जोशीली आवाज 26 साल बाद भी बदल देती है मूड

एक दौर था जब यह गाना हर पार्टी और म्यूजिक चैनल पर छाया रहता था. दलेर मेहंदी की दमदार गायकी और प्रियंका चोपड़ा की मौजूदगी ने इसे ऐसा यादगार बनाया कि आज भी इसकी धुन सुनते ही लोग झूम उठते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पंजाबी कल्चर को प्रजेंट करता वो गाना, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने किया था डांस, दलेर मेहंदी की जोशीली आवाज 26 साल बाद भी बदल देती है मूड
दलेर मेहंदी-प्रियंका चोपड़ा का यह गाना आज भी सुपरहिट

90 के दशक के आखिरी सालों और 2000 के दशक की शुरुआत में पंजाबी पॉप म्यूजिक का अलग ही जलवा था. इसी दौर में दलेर मेहंदी की दमदार आवाज और भांगड़ा बीट्स ने लोगों को खूब थिरकाया. उनका गाना ‘सजन मेरे सतरंगिया' भी ऐसा ही यादगार ट्रैक है, जिसे आज भी सुनते ही पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती है. खास बात यह है कि इस म्यूजिक वीडियो में प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं. यह वो समय था जब प्रियंका बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मॉडलिंग कर रही थीं और उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. 

‘एक दाना' एल्बम का हिस्सा था गाना

‘सजन मेरे सतरंगिया' दलेर मेहंदी के एल्बम ‘एक दाना' का हिस्सा था. उपलब्ध म्यूजिक रिकॉर्ड्स में इस गाने को 2000 का रिलीज बताया गया है और इसकी लंबाई करीब 5 मिनट 12 सेकंड है. एल्बम में ‘एक दाना', ‘बूम बूम', ‘हम दिल के हैं कमजोर' और ‘तू कुड़ी पंजाबी' जैसे गाने भी शामिल थे. दलेर मेहंदी इस एल्बम के प्रमुख सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर थे. गाने की खासियत इसकी पंजाबी लोकधुन वाली फील और तेज भांगड़ा अंदाज है. ‘मैं ते तेरी, मैं ता तेरी हो गई' और ‘सजन मेरे सतरंगिया' जैसे बोल इसे आसानी से याद रहने वाला ट्रैक बनाते हैं. गाने की लय और दलेर मेहंदी की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बनाती है कि इसे सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं. 

प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार म्यूजिक वीडियो में किया था काम

आज प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार के तौर पर पहचानी जाती हैं, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दौर की यह झलक काफी खास है. ‘सजन मेरे सतरंगिया' के वीडियो में प्रियंका दलेर मेहंदी के साथ नजर आई थीं. विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 2000 में रिलीज हुआ था और उसी साल प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. दलेर मेहंदी ने एक पुराने इंटरव्यू में भी बताया था कि प्रियंका को उनके म्यूजिक वीडियो में शुरुआती ब्रेक मिला था. उन्होंने यह भी कहा था कि जब प्रियंका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही थीं, तब उन्होंने प्रियंका और उनकी मां से कहा था कि वह खिताब जीतेंगी. 

गाना सुनने के लिए यहां क्लिक करें

26 साल बाद भी क्यों याद आता है ‘सजन मेरे सतरंगिया'?

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसकी एनर्जी है. उस दौर के इंडी-पॉप में जहां पंजाबी लोकसंगीत और आधुनिक पॉप का मेल खूब लोकप्रिय हो रहा था, वहीं दलेर मेहंदी की आवाज ने इस गाने को अपनी अलग पहचान दी. आज 2026 में इस गाने को रिलीज हुए करीब 26 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी भांगड़ा बीट, पंजाबी अंदाज और प्रियंका चोपड़ा की शुरुआती झलक इसे अब भी नॉस्टैल्जिक बनाती है. 

यह भी पढ़ें: गुजराती लोकधुन से सजा 27 साल पुराना वो गाना, ऐश्वर्या-सलमान ने ढोल की थाप पर मचाया धमाल, विनोद राठौड़-कविता कृष्णमूर्ति की आवाज ने घोली मिठास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chopra, Entertainment, Daler Mehndi, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com