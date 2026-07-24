छात्रों को सलाह देने पर सलमान खान हुए ट्रोल, लोग बोले- 'अपने काम से काम रखो, सेलिब्रिटीज का चुप रहना ही बेहतर'

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक से अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है. सलमान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, इसलिए अब छात्रों और उनके अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सलमान खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि देश के छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

उन्होंने लिखा, "छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो या उनकी सुरक्षा का. उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. इसलिए सभी छात्र अपने घर लौट जाएं और अपने माता-पिता के साथ रहें."

सलमान खान ने अपनी पोस्ट में सोनम वांगचुक से भी भावुक अपील की. उन्होंने लिखा, "सोनम, अब सब हो गया भाई. इसे और आगे मत बढ़ाइए. अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो फिर लड़ेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी. अब कुछ खा लीजिए. अगर चाहें तो मैं अपने घर से आपके लिए खाना भेज दूंगा."

सलमान खान के इस ट्वीट पर अब तक 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं. जहां इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने सलमान खान की तारीफ की है, तो वहीं कुछ लोग उनके इस ट्वीट को पसंद नहीं कर रहे और उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

एक यूजर ने सलमान के ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'भाई आपका ये ट्वीट, आपकी लास्ट 3 फिल्मों से भी बेकार है'.

एक दूसरे यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या भाई! पप्पा को ही दिखा देते, लिखने से पहले. आज तो थोड़े बहुत भ्रम बचे थे, वो भी टूट गए, न दबंग निकले, न टाइगर'

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा की, ' अपने काम से काम रखों, ऐसा करने से मातृभूमि हिट नहीं होगी.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, ' प्लीज आप स्टूडेंट्स को लेक्चर मत दो, जो लोग सालों से किसी भी मुद्दे पर शांत थे वो आज छात्रों को घर जाने की सलाह दे रहे हैं, पीएम के ट्वीट के बाद. ट्वीट में छात्रों के लिए लिखा कि, आप किसी सेलेब्रिटी की बात मत मानो.

बता दें कि नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनकी प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की थी.

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18 जुलाई की तड़के दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया था. उस समय वे लगातार 21 दिनों से अनशन पर थे. पुलिस ने उनकी बिगड़ती सेहत, डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया था.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे. साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि "युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा."

प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सलमान खान ने सार्वजनिक रूप से सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए भरोसा जताया कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.