अरुण गोविल के सपोर्ट में रामायण की सीता, रामायणम् की साई पल्लवी और यश के रोल पर दीपिका चिखलिया ने कहा- कर्ली बालों वाली सीता

रामायणम् का ट्रेलर कुछ ही देर में रिलीज होने वाला है, जिसमें राम के किरदार में रणबीर कपूर, रावण के रोल में यश, दशरथ के किरदार में अरुण गोविल और सीता के रोल में साई पल्लवी नजर आएंगी. इसी बीच रामानंद सागर की दूरदर्शन वाली रामायण में सीता के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी की रामायणम् की सीता पर रिएक्शन दिया है. वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में दीपिका चिखलिया ने रामायणम् के साथ राम यानी अरुण गोविल की राजा दशरथ के रोल में वापसी पर सपोर्ट किया. वहीं साई पल्लवी के सीता के किरदार निभाने पर रिएक्शन दिया है.

साई पल्लवी के बारे में कही ये बात

दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी को बहुत टैलेंटेड बताया और कहा कि बिना परफॉर्मेंस देखे किसी की कास्टिंग को जज करना अनफेयर होगा. उन्होंने कहा, मैंने उनका काम देखा है. वह बेहतरीन एक्टर हैं. लेकिन मैं नहीं जानती कि वह सीता के लुक में कैसी लगेंगी. जब हम उन्हें देख लेंगे तब जानेंगे. इस वक्त मुझे इसके बारे में नहीं पता. तुलसीदास की रामायण में सीता का विवरण एक ऐसी महिला के रुप में है, जिसकी बादाम जैसी आंखें, एक निश्चित हाइट, बाल और स्किन है. इस तरह रामानंद सागर ढूंढ रहे थे और वह मुझमें दिखी. मैं जानती हूं कि सभी अच्छे एक्टर्स हैं. अगर वह फिट बैठे तो अच्छा है.

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अरुण गोविल के बारे में दीपिका चिखलिया ने कही ये बात

दीपिका चिखलिया ने अरुण गोविल, जो उनके को स्टार रहे हैं और रामानंद सागर की रामायण में राम के किरदार के लिए जाने जाते हैं. उनके बारे में कहा, “यह सीरियल लोगों के जहन में गहराई से बसा हुआ है और कोरोना में जब यह रि टेलिकास्ट हुआ तो खासकर लोगों ने पसंद किया. हम अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं. मेरी पहचान सीता के तौर पर है. कभी-कभी लोग मेरा नाम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि मैंने सीता का रोल किया था. तो, यही मेरी पहचान है. मुझे नहीं पता कि कोई इसे क्यों खोना चाहेगा. बेशक, एक एक्टर के तौर पर आप अलग-अलग रोल करना चाहते हैं. कोई भी 'टाइपकास्ट' नहीं होना चाहता. मुझे लगता है कि 'रामायणम्' फिल्म पर हमारी रामायण का बहुत असर होगा. महामारी के दौरान जब हमारी रामायण दूरदर्शन पर दिखाई गई, तो नई पीढ़ी ने भी इसे देखा. इसलिए, उस छाप को मिटा पाना बहुत मुश्किल है. रामायण में घुंघराले बालों वाली सीताजी का जिक्र नहीं है.”

रावण के रोल पर भी दिया रिएक्शन

आगे रावण के रोल पर दीपिका चिखलिया ने कहा, “मैंने यश का थोड़ा-बहुत काम देखा है. मुझे यकीन है कि वह शानदार काम करेंगे. लेकिन बात यह है कि पुरानी रामायण की यादों को मिटाना बहुत मुश्किल होगा. साथ ही, वह अभी हाल की ही बात है. अगर यह फिल्म 50 साल बाद आती तो लोग रामानंद सागर की रामायण और उसके कलाकारों को भूल चुके होते. अभी तो वह लोगों के जहन में ताजा है. ये सभी लोग टैलेंटेड हैं. मुझे यकीन है कि यह ऐसी फिल्म होगी जिसे लोग कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहेंगे. रामायण की खासियत यह थी कि हर किरदार निभाने वाला एक्टर उस रोल के लिए एकदम सही था. रवींद्र जैन के संगीत के साथ-साथ यही रामायण की सफलता की वजह थी.”

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