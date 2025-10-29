सलमान खान से लेकर कंगना रनौत तक....सरेआम पब्लिक के बीच थप्पड़ खा चुके हैं ये सितारे

थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन प्यार से लगता है. ये डायलॉग केवल स्क्रीन पर ही सुनने में अच्छा लगता है अगर असल जिंदगी में ऐसा हो जाए तो बेइज्जती तो होती ही है साथ ही हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड सा बन जाता है. खुद ही सोचिए अगर ऐसा ना होता तो क्या हम इस तरह की लिस्ट बनाते और क्या इसमें इन सेलेब्स का नाम होता. अगर आप नहीं जानते कि कौन कौन पब्लिकली थप्पड़ का शिकार हो चुका है तो चलिए आज हम बता देते हैं.

1-गौहर खान

गौहर खान को ‘इंडियाज रॉ स्टार' के फिनाले की लाइव शूटिंग के दौरान एक दर्शक ने थप्पड़ मार दिया. व्यक्ति को लगा कि छोटी और खुली ड्रेस पहनकर गौहर उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान कर रही हैं.

2-रणवीर सिंह

रणवीर सिंह को 2022 के SIIMA अवॉर्ड्स में उनके ही बॉडीगार्ड ने गलती से थप्पड़ जड़ दिया. रेड कार्पेट पर उमड़ी भीड़ को काबू करने की कोशिश में गार्ड का हाथ अभिनेता के गाल पर जा लगा.

3- कंगना रनौत

एक्ट्रेस से राजनेता बनीं कंगना रनौत दिल्ली जा रही फ्लाइट UK707 में थीं, जब 2024 में यह कथित घटना हुई. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद बोर्डिंग की ओर जाते समय CISF की महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा. घटना के तुरंत बाद कंगना के साथ यात्रा कर रहे मयंक मधुर ने भी जवान को थप्पड़ मारने की कोशिश की.

ANI के मुताबिक, थप्पड़ मारने वाली CISF जवान ने कहा कि उनकी मां उन किसानों के धरने में शामिल थीं, जिनके खिलाफ अब निरस्त हो चुके कृषि कानून थे. उन्होंने बताया, “किसान 100 रुपये के लिए वहां बैठे हैं. क्या वो वहां बैठेंगी? मेरी मां धरने पर थीं, जब कंगना ने वह बयान दिया था…”

4- बिपाशा बसु

2000 के शुरुआती साल एक्ट्रेसेज के बीच झगड़ों के लिए मशहूर थे. 2001 में ‘अजनबी' के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच थप्पड़ कांड की खबरें सुर्खियों में रहीं. बताया गया कि करीना के डिजाइनर ने बिना इजाजत बिपाशा की मदद की, जिससे गर्मागर्म बहस हुई. करीना ने कथित तौर पर बिपाशा को ‘काली बिल्ली' कहा और थप्पड़ मार दिया.

5- करण सिंह ग्रोवर

करण सिंह ग्रोवर को उनकी तत्कालीन पत्नी जेनिफर विंगेट ने उनके टीवी शो के सेट पर कथित रूप से थप्पड़ मारा. खबर थी कि जेनिफर को करण के एक्स्ट्रा मैरीटियल अफेयर का पता चला था, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा.

6- सलमान खान

2009 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन की बेटी ने सलमान खान की प्राइवेट पार्टी में घुसकर कथित रूप से उन्हें थप्पड़ मारा. ET की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की नशे में थी. पार्टी में हंगामा होने के बावजूद सलमान शांत रहे और बॉडीगार्ड्स से उसे बाहर निकलवाया.

7- अमृता राव

अमृता राव को उनकी फिल्म ‘प्यारे मोहन' के सेट पर ईशा देओल ने कथित रूप से थप्पड़ मारा. ईशा ने बाद में एक इंटरव्यू में घटना की पुष्टि की और बताया कि अमृता के रुखे व्यवहार की वजह से उन्होंने ऐसा किया.