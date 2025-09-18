मुंबई पहुंचते ही नए क्लीन शेव लुक में नजर आए सलमान खान, तस्वीरें वायरल

सलमान खान जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'गलवान' में नजर आएंगे. सलमान एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं और एक नए लुक में नजर आ रहे हैं. गुरुवार को सुपरस्टार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से बाहर आते देखा गया. एक्टर क्लीन शेव लुक में नजर आए, जो फिल्म में उनके पिछले लुक से अलग था जिसमें उन्होंने मूंछें रखी थीं. उन्होंने डेनिम और काली टी-शर्ट पहनी थी. एक्टर ने अपने लुक को काली जैकेट और टोपी के साथ पूरा किया. एक्टर के 'गलवान' लुक ने मूंछों वाले उनके लुक में एक और अध्याय जोड़ दिया.

मूंछों वाला उनका सबसे आइकॉनिक लुक 'दबंग' फ्रैंचाइज़ी के ग्रे पुलिस वाले चुलबुल पांडे का है. इससे पहले, सलमान खान 'बिग बॉस 19' और अपनी आगामी फिल्म 'गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं. सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से एक बीटीएस तस्वीर साझा की. तस्वीर में सलमान क्लैपरबोर्ड से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिल्म के 86वें सीन में सलमान का पहला टेक देते हुए क्लोज़-अप शॉट दिखाया गया है. सलमान को लड़ाकू वर्दी पहने देखा जा सकता है.

सीन में सलमान के चेहरे पर एक घाव भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "#BattleOfGalwan". यह फिल्म भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 15 जून, 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान गतिरोध पर आधारित है.

