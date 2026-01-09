'साउथ की आलिया भट्ट', पुष्पा 2 एक्ट्रेस ने आर्ट्स कॉलेज में छात्रों से पूछा 'कितने डॉक्टर हैं यहां?' सोशल मीडिया पर बना मजाक

तमिल सिनेमा की फिल्म ‘पराशक्ति' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक हल्का-फुल्का लेकिन बेहद मजेदार पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने एमबीबीएस बैकग्राउंड के लिए खास पहचान रखने वाली एक्ट्रेस श्रीलीला ने एक आर्ट्स कॉलेज में छात्रों से पूछा, 'यहां कितने डॉक्टर हैं?' इस सवाल पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, क्योंकि उन्हें तुरंत याद दिलाया, 'यह आर्ट्स कॉलेज है!' श्रीलीला की शर्मिंदगी भरी मुस्कान और सह-कलाकारों शिवाकार्तिकेयन और अथर्वा की हंसी ने इस मूमेंट को और भी यादगार बना दिया.

फिल्म ‘पराशक्ति' के प्रमोशन के लिए टीम कई कॉलेजों में घूम रही है. यह वीडियो एक प्रमुख आर्ट्स कॉलेज का है, जहां शिवाकार्तिकेयन (एसके), अथर्वा मुरली और श्रीलीला छात्रों से बातचीत कर रहे थे. श्रीलीला ने शर्माते हुए अपना चेहरा छिपाया और फिर हंस पड़ीं. इस तरह एक बहुत ही मजेदार वीडियो खूब देखा जा रहा है.

श्रीलीला ‘पराशक्ति' से तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं. 24 वर्षीय एक्ट्रेस बैंगलोर से हैं और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही एक्टिंग में कदम रखा. वह ‘पेली संदाडी' और ‘धमाका' जैसी हिट फिल्मों से सुर्खियां बटोर चुकी हैं. पुष्पा 2 का उनका 'किसिक' सॉन्ग भी खूब पसंद किया गया था. उनकी डॉक्टरी की डिग्री अक्सर चर्चा में रहती है, और वह युवाओं को शिक्षा और करियर के संतुलन पर सलाह देती रहती हैं.

#Sreeleela's reaction after asking "How many doctors are here?" In an Arts college..SK & Atharvaa..pic.twitter.com/Q7Dcrpft62 — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) January 8, 2026

इस घटना पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'श्रीलीला वास्तव में डॉक्टर हैं! वह डॉक्टरों से कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन एहसास हुआ कि यह आर्ट्स कॉलेज है.' जबकि कुछ ने इसे ‘दक्षिण की आलिया भट्ट' कहकर मजाक उड़ाया. लेकिन ज्यादातर फैंस ने इसे मासूम गलती बताया. एक ट्वीट में लिखा गया, 'कोई बनावटीपन नहीं, बस मासूमियत.'

‘पराशक्ति' की निर्देशक सुधा कोंगरा है, जो ‘सूरारई पोट्ट्रु' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. यह फिल्म 1960 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें एक क्रांतिकारी आवाज और संघर्ष की कहानी है. शिवाकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं. अथर्वा मुरली और रवि मोहन भी अहम भूमिकाओं में हैं. संगीत जीवी प्रकाश कुमार का है.

फिल्म 10 जनवरी 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज हो रही है. क्या ‘पराशक्ति' 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर बनेगी? इंतजार है 10 जनवरी का.