इस दिन शुरू होगी सलमान खान की सिकंदर की शूटिंग, इस बार जमीन नहीं हवा में दिखेगा भाईजान का एक्शन

टाइगर 3 के बाद सलमान खान अपनी अगली फिल्म सिंकदर को लेकर सु्र्खियों में हैं. इस फिल्म का निर्देशन गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके डायरेक्टर ए आर मुरुगादॉस कर रहे हैं. इस फिल्म सलमान खान के साथ पुष्पा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं. इस बीच फिल्म सिंकदर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होने वाली है, इसका खुलासा हो गया है. इतना ही नहीं सिंकदर में सलमान खान का एक्शन हैरान कर देने वाला होगा. भाईजान इस बार हवा में भी एक्शन करेंगे.

दरअसल साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ए आर मुरुगडोस द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली सलमान खान स्टारर नई फिल्म 'सिकंदर' की शूटिंग 18 जून से मुंबई में शुरू होगी. बता दें कि फिल्म में एक जबरदस्त एरियल एक्शन सीक्वेंस भी होने वाला है. फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज यह है कि पहले शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत एक शानदार एक्शन सीन के साथ होगी, जो समुद्र तल से 33,000 फीट ऊपर होगा, एक एयरक्राफ्ट पर, इसमें सलमान खान मौजूद होंगे. यह रोमांचक शुरुआत 'सिकंदर' से मिलने वाली शानदार एक्शन फिल्म के लिए मंच तैयार करने का वादा करती है. अपनी घोषणा के बाद से ही 'सिकंदर' ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और खूब चर्चा और उत्साह पैदा किया है. हर अपडेट के साथ, फैंस के बीच फिल्म के बारे में और ज्यादा जानकारी जानने की बेसब्री बढ़ती जा रही है.

