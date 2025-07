काश, मैंने यह पहले भी सुना होता... सलमान खान ने देर रात शेयर किया पोस्ट, जिंदगी के सबक पर लिखी ये बात

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी जिंदगी के कुछ पछतावों पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट में स्वीकार किया है कि उन्होंने जीवन में उन चीज़ों के लिए हां कहा है जो वह नहीं करना चाहते थे, और इसका उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ. सुपरस्टार ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने एक लंबा नोट भी लिखा और जिंदगी में मिले एक सबक के बारे में बताया, जो उनके पिता, महान पटकथा लेखक सलीम खान ने हाल ही में उन्हें दिया था.

उन्होंने लिखा, "वर्तमान आपका अतीत बन जाता है, अतीत आपके भविष्य को पकड़ लेता है, वर्तमान एक उपहार है, इसके साथ सही व्यवहार करें, बार-बार की गई गलतियां आदत बन जाती हैं और फिर आपका चरित्र, किसी को दोष न दें, कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करने पर मजबूर कर सकता जो आप नहीं करना चाहते. मेरे पिताजी ने अभी-अभी मुझसे यह कहा, यह बिल्कुल सच है. काश, मैंने यह पहले भी सुना होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है."

Present becomes yr past, past catches up 2 your future, present Is a gift, do right with it, mistakes repeated becomes a habit n then your character, dont blame any 1 , no 1 can make u do anything that u don't want to. My dad just said this to me, it's so true.

