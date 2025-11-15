‘दबंग: द टूर’ के 9 साल पूरे होने सलमान खान ने शेयर किया वीडियो, भाईजान के अंदाज पर फिदा हुए फैंस

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक शानदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ‘दबंग: द टूर' की धमाकेदार सफलता का जश्न मनाया. बता दें कि ये ग्लोब-स्पैनिंग लाइव एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी अब लगातार नौ साल से शो कर रही है. JA इवेंट्स और सोहैल खान एंटरटेनमेंट के साझे प्रयास से बने इस टूर ने दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला बॉलीवुड स्टेज-शो फ्रेंचाइजी बनकर नाम कमाया है. इसे लगभग हर बड़े अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेश किया गया है. इस शो में हमेशा सलमान खान को मुख्य आकर्षण के रूप में रखा गया है और सालों से इसमें प्रभुदेवा, जैकलीन फर्नांडीज, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पाटनी, तमनाहा भाटिया, साई मंजरेकर, बिपाशा बासु, अक्षय कुमार, पूजा हेगड़े, कैटरीना कैफ, कृति सैनन, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, गुरु रंधावा, बादशाह, आशा गिल और स्टेबिन बेन जैसे स्टार्स की धमाकेदार लाइनअप रही है.

वीडियो में सलमान फैंस को टूर की जोशीली झलक दिखाते हैं, जिसमें भरे हुए स्टेडियम, धमाकेदार परफॉर्मेंस और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें दिखाई जाती हैं. साथ ही, वह लगभग दस साल तक इस शो को चलाने में फैंस के प्यार और समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं.

निर्माताओं ने बताया कि 2026 में ‘दबंग: द टूर' का 10वां साल होगा. इसके लिए मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और जेद्दा में नए शो पहले से तय हैं.अगले साल टीम दर्शकों के लिए और बड़े सेट शानदार परफॉर्मेंस और नई मजेदार चीजें लेकर आएगी.