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सलमान खान की मातृभूमि साल 2026 में नहीं होगी रिलीज, पढ़ें अब क्यों अटकी भाईजान की फिल्म

सलमान खान की मातृभूमि काफी लंबे समय से अटकी हुई है. हाल में फिल्म की सेंसर बोर्ड स्क्रीनिंग की अफवाह उड़ी तो इसकी रिलीज डेट की चर्चा होने लगी थी लेकिन अभी फिल्म रिलीज होती नजर नहीं आ रही है.

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सलमान खान की मातृभूमि साल 2026 में नहीं होगी रिलीज, पढ़ें अब क्यों अटकी भाईजान की फिल्म
सलमान खान की मातृभूमि पर अब भी लटक रही तलवार
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नई दिल्ली:

सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि को लेकर खबर थी कि जल्द सेंसर बोर्ड के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है. हालांकि अभी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है. दबंग खान की 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) में जमा नहीं किया गया है और चीन को लेकर फिल्म के नजरिए की वजह से यह मामला अटका हुआ है. हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि इस वॉर ड्रामा फिल्म की सेंसर बोर्ड स्क्रीनिंग अगले हफ्ते होनी है. इस खबर के बाद फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने की अटकलें लगने लगीं. हालांकि, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई स्क्रीनिंग तय नहीं की गई है और जियो-पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से फिल्म को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.

शुरू में 'बैटल ऑफ गलवान' के नाम से अनाउंस यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 में हुई सैन्य झड़प पर आधारित है. दोनों देशों के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों में सुधार के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के कुछ खास कंटेंट को लेकर चिंता जताई है. इस साल की शुरुआत में आई खबरों से हिंट मिली थी कि ऑफीशियल मंजूरी पाने के लिए 'चीन' से जुड़े रेफरेंस को पूरी तरह हटाया जा सकता है.

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इस मौजूदा गतिरोध पर बात करते हुए, बॉलीवुड हंगामा ने एक सोर्स के हवाले से दावा किया कि प्रोड्यूसर किसी सहमति पर पहुंचने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. सोर्स ने बताया कि हालांकि मेकर्स को 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपत्तियों को सुलझाने में किसी भी तरह की देरी से फिल्म का प्रीमियर 2027 तक टल सकता है.

असल में ईद 2026 में रिलीज के लिए प्लान की गई यह वॉर ड्रामा फिल्म अभी भी रुकी हुई है. हालांकि मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल मोशन पोस्टर और टीजर जारी कर दिया है, लेकिन सेंसर बोर्ड में इसे औपचारिक रूप से तभी जमा किया जाएगा जब इससे जुड़ी जियो-पॉलिटिकल चिंताओं का सुलझा लिया जाएगा.

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अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में हैं और चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी के रोल में हैं. 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, अभिश्री सेन, जेन शॉ, जावेद खान और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

इस बीच, सलमान हाल ही में अरबी फिल्म '7 डॉग्स' (7 Dogs) में कैमियो करते दिखे, जिसमें संजय दत्त भी हैं. सलमान अभी रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट भी कर रहे हैं, जिसका प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ था. 

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