सलमान खान पर लगाया अभिनव कश्यप ने करियर बर्बाद करने का आरोप, भाईजान बोले- उनके पास कोई काम...

सलमान खान अक्सर चर्चा में रहते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों वह सुर्खियों में तब आए जब डायरेक्टर अभिनव शुक्ला ने भाईजान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. यहां तक कि डायरेक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि सलमान ना केवल गुंडा और बद्तमीज है बल्कि खान परिवार ने उनके करियर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इसके चलते सोशल मीडिया पर सलमान खान को काफी ट्रोल होना पड़ा. हालांकि हर बार की तरह सलमान खान चुप नहीं रहे. उन्होंने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर इनडायरेक्टली अभिनव कश्यप के आरोपों का जवाब दिया है.

शो में सलमान खान कहते हैं, वो जो पॉडकास्ट वगैरह में इतना टाइम बर्बाद करते हैं,इतनी बातें बोलते हैं. मनगढ़ंत बातें बोलते हैं. जो भी उनके मन में आया है झूठ ऊटपटांग बातें करते हैं. ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है. तो मेरी दरख्वास्त उन सबसे यह है कि कुछ काम कर लो. और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि कुछ भी हो लेकिन काम करो.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने कहा था, “सलमान किसी विवाद में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग से कोई लगाव नहीं है और पिछले 25 सालों से ऐसा ही है. सेट पर आना उनके लिए एक एहसान करने जैसा है. उन्हें स्टारडम का शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई रुचि नहीं. वह एक गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं. सलमान ने बॉलीवुड में स्टार सिस्टम को जन्म दिया. उनकी फैमिली 50 साल से सिस्टम पर हावी है और पूरा कब्जा रखते हैं. अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो वो आपको निशाना बनाकर आपका करियर बर्बाद कर देते हैं. ”

गौरतलब है कि सलमान खान और अभिनव कश्यप ने 2010 में रिलीज हुई दबंग में साथ काम किया था. जहां फिल्म का डायरेक्शन अभिनव ने किया तो वहीं सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे. वहीं यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. वहीं यह फिल्म अब एक फ्रेंचाइजी बन चुकी है, जिसके दो पार्ट दबंग 2 और दबंग 3 आ चुकी है.