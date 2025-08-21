इस हिट फिल्म को करते वक्त छूट गए थे सलमान खान के पसीने, कहा- इस कैरेक्टर को कभी कोई फॉलो मत करना

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर किसी एक्टर को दमदार पर्सनालिटी और लुक्स के लिए जाना जाता हैं, तो वह है सलमान खान. जिन्होंने लगभग हर तरीके के रोल किए हैं, चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, रोमांस शो यहां तक कि निगेटिव किरदार ही क्यों ना हो, सलमान हर रोल में बखूबी फिट होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के दबंग भाईजान भी एक फिल्म को करने में डर गए थे. हालांकि, उनका ये किरदार इतना फेमस हुआ कि आज भी उन्हें इस फिल्म में उनकी हेयर स्टाइल और रोल के लिए जाना जाता हैं. आइए आपको बताते हैं, सलमान खान को किस फिल्म को करने में पसीने छूट गए थे.

इस फिल्म को करने में छूटे सलमान के पसीने

इंस्टाग्राम पर सलमान खान का एक थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में एक लड़की सलमान से सवाल पूछती हैं कि आपने इतनी फिल्में की है, लेकिन क्या कभी कोई रोल करने में आपके पसीने छूटे हैं? जिसका जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा कि एक फिल्म थी तेरे नाम, जिसमें राधे मोहन नाम के लड़के का रोल करने में सलमान को बहुत डर लगा. उन्होंने कहा मैंने ये फिल्म तो कर ली, लेकिन लोगों को यह मैसेज दिया कि कभी भी इस किरदार को फॉलो मत करना. आप हेयर स्टाइल फॉलो कर सकते है, स्टाइल फॉलो कर सकते है, लेकिन एक ऐसा लड़का जो लड़की के पीछे पागल हो गया, उसे कभी भी फॉलो ना करें. हमेशा लाइफ में मूव ऑन करते रहे, सोशल मीडिया पर सलमान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं.

यूजर्स बोले- तेरे नाम मूवी जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता

यूजर्स भी सलमान की इस फिल्म को आईकॉनिक बताते हुए कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छी फिल्म थी, तेरे नाम मूवी जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता. एक अन्य यूजर ने लिखा कि बहुत अच्छी सोच है सलमान खान की. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया कि सही बोला, इसलिए तो आप शादी नहीं कर रहे हैं, एक लड़की के लिए. तेरे नाम फिल्म की बात की जाए, तो साल 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को 12 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने अपनी लागत से डबल 24 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म में निर्जरा नाम की एक सीधी सिंपल लड़की के प्यार में सलमान उर्फ राधे मोहन पागल हो जाते हैं और आखिर में निर्जरा की भी मौत हो जाती हैं.