सलमान खान धर्मेंद्र की इन तीन फिल्मों का बनाना चाहते हैं रीमेक, अपने पिता के बाद हीमैन को करते हैं फॉलो

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने बेटों से ज़्यादा उनके काम को फॉलो करते हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने बेटों से ज़्यादा उनके काम को फॉलो करते हैं. सलमान ने धर्मेंद्र की कुछ हिट फिल्मों का रीमेक बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की थी. सलमान ने खुलासा किया कि वह धर्मेंद्र की तीन फिल्मों का रीमेक बनाना चाहते हैं. यूट्यूबर हमद अल रियामी के साथ बातचीत के दौरान सलमान ने दिग्गज अभिनेता के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की और उन्हें "इंडस्ट्री के सबसे अद्भुत व्यक्तियों" में से एक बताया.

सलमान ने कहा, "वह इंडस्ट्री के सबसे अद्भुत व्यक्तियों में से एक हैं. वास्तव में अपने पूरे करियर में अपने पिता के बाद मैंने केवल धरम जी को ही फॉलो किया है. यह पूछे जाने पर कि वह किस दिग्गज अभिनेता की फिल्म का रीमेक बनाना चाहेंगे, सलमान खान ने कहा, "उनकी 3-4 पिक्चर्स का मैं रीमेक बनाऊंगा. एक तो चाचा भतीजा की थी, उसका करूंगा. एक सीता और गीता का करूंगा. फिर, शोले तो जरूर करूंगा. उनकी पिक्चर आई थी राम बलराम. बहुत सारी पिक्चरें हैं उनकी. उनकी मैंने हर पिक्चर देखी है.

वहीं धर्मेंद्र भी सलमान पर खूब प्यार लुटाते हैं. वह सलमान खान की दिल खोल कर तारीफ करते हैं. कई साल पहले, यमला पगला दीवाना के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, जब सलमान खान के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो धर्मेंद्र ने पुरानी यादों को ताज़ा किया. उन्होंने सलमान के असली व्यक्तित्व को खूबसूरती से उजागर किया - जो सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे था. धर्मेंद्र ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए अपना सच्चा स्नेह व्यक्त किया. उन्होंने सलमान के स्वभाव की तारीफ की. उन्होंने कहा, सलमान खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं उनसे प्यार करता हूं, वह एक बेहतरीन इंसान हैं. वह सच्चे हैं." वो मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हैं.

