ये एक्ट्रेस थी धर्मेंद्र की खास सहेली, साथ में दी थी कई हिट फिल्में, बताया था- अच्छी लड़की...

अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र ने अपने बेबाक अंदाज़ और बेबाक नेचर से भी कई लोगों का दिल जीता. अपनी 2018 की सीक्वल "यमला पगला दीवाना: रिटर्न" के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, जिसमें उनके बेटे सनी और बॉबी देओल भी थे. धर्मेंद्र से फिल्म के "रफ्ता रफ्ता" ट्रैक में रेखा के साथ डांस करने के उनके अनुभव के बारे में पूछा गया. धर्मेंद्र ने इस पर "हाए हाए हाए हाए" कहकर रिएक्ट किया, जिससे सब हंस पड़े. रेखा को अपनी पुरानी 'सहेली' कहते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ में कई फिल्में की हैं और हर फिल्म के साथ एक-दूसरे के साथ खुलकर बात करते रहे हैं.

धर्मेंद्र ने रेखा को 'लड़की' भी कहा, जो उनकी एवरग्रीन ब्यूटी की ओर इशारा करता है. उन्होंने कहा, "अच्छी लड़की, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह देव साहब (देव आनंद) जैसी लड़की है." जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, धर्मेंद्र और रेखा को फिल्म "यमला पगला दीवाना: रिटर्न " के गाने "रफ़्ता रफ़्ता" पर पैर थिरकते देखा गया था. इससे पहले भी धर्मेंद्र और रेखा ने कई फिल्मों में एक साथ स्क्रीन शेयर की है. वे पहली बार 1980 में फिल्म "राम बलराम" में एक साथ स्क्रीन पर दिखे थे. इस एक्शन एंटरटेनर में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन भाइयों के रोल में थे और रेखा और जीनत अमान उनकी लीडिंग लेडीज़ थीं.

दो साल बाद दोनों लेजेंड्स "ग़ज़ब" के लिए एक साथ आए, जिसमें धर्मेंद्र ने अजय "मुन्ना" और विजय के डबल रोल किए थे. रेखा ने तमिल फिल्म "कल्याणरमन" के रीमेक में जमुना का रोल किया था. इसके बाद "1984" में बाज़ी आई. इस प्रोजेक्ट में धर्मेंद्र ने पुलिस इंस्पेक्टर अजय शर्मा का रोल किया था, जबकि रेखा ने मिसेज़ आशा शर्मा का रोल किया था. राज एन. सिप्पी की डायरेक्ट की हुई इस फ़िल्म में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, शक्ति कपूर, मदन पुरी और मैक मोहन ने भी अहम रोल निभाए थे.

1987 में, धर्मेंद्र और रेखा "जान हथेली पे" में साथ आए. धर्मेंद्र ने सोनी कपूर और रेखा ने गीता वर्मा का रोल किया था. इस फ़िल्म को सुदेश कुमार ने विजया श्री पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था और रघुनाथ झालानी ने डायरेक्ट किया था. इसके बाद वे 1989 में "कसम सुहाग की" में लीड रोल में दिखे.

