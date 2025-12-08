बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े सलमान खान, बोले- मैं बस धर्मजी को फॉलो करता हूं

‘बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में उस समय सन्नाटा छा गया जब होस्ट सलमान खान धर्मेंद्र को याद करते-करते भावुक हो गए. 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के ‘ही-मैन' धर्मेंद्र का निधन हो गया था. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है. धर्मेंद्र अपने बच्चों की तरह सलमान खान के भी काफी करीबी थे. वह कई बार सलमान खान को अपने बेटा भी बोलते थे. ‘बिग बॉस 19' फिनाले के मंच पर सलमान खान ने धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़ा एक वीडियो दिखा. जिसे देख भाईजान अपने आंसू नहीं रोक पाए.

धर्मेंद्र के लिए क्या बोले सलमान खान

सलमान खान ने धर्मेंद्र का पुराना वीडियो दिखाया और आंसू रोकते हुए कहा, “हमने अपना ही-मैन खो दिया. इससे अच्छा इंसान शायद ही कोई होगा. धर्मजी ने जिंदगी राजसी अंदाज में जी थी. उन्होंने हमें सनी, बॉबी और ईशा जैसे बच्चे दिए. इंडस्ट्री में आए और बस काम करते रहे. मेरी पूरी करियर की लाइन... मैं तो बस धर्मजी को ही फॉलो करता हूं.” सलमान खान की आंखें नम हो गईं जब उन्होंने बताया, “24 नवंबर को वो गए, वो मेरे पापा का बर्थडे था. कल पापा का और मम्मी का बर्थडे है. अगर मुझे इतना दुख हो रहा है तो सनी और उनके परिवार को कैसा लग रहा होगा?”

कब हुआ धर्मेंद्र का निधन

उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल की तारीफ करते हुए कहा, “इस साल दो अंतिम संस्कार सबसे शानदार तरीके से हुए – सूरज बड़जात्या की मां का और धर्मजी का. बॉबी और सनी ने प्रेयर मीट में भी इतने गरिमामय थे. सब रो रहे थे, लेकिन तरीका इतना सुंदर था जैसे जिंदगी का जश्न मना रहे हों. दोनों भाइयों को सलाम.” इससे पहले नवंबर में धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी मौत की अफवाहें भी उड़ने लगी थीं, लेकिन हेमा मालिनी और ईशा देओल ने खंडन किया था और बताया था कि वे ठीक हो रहे हैं. घर भी लाए गए थे, लेकिन 24 नवंबर को वे हमेशा के लिए चले गए. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान समेत पूरा बॉलीवुड उनके अंतिम दर्शन को पहुंचा था.