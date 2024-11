खत्म हुआ इंतजार इस दिन आ रहा है सिकंदर से सलमान खान का फर्स्ट लुक, 400 करोड़ की फिल्म में दिखेगा भाईजान का जलवा

Salman Khan first look from Sikandar: सलमान खान जल्द फिल्म सिकंदर में नजर आने वाले हैं. घोषणा के बाद से भाईजान की यह फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. सिकंदर अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इन सबके बीच सलमान खान की इस फिल्म को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है, जो उनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा सकता है. दरअसल सलमान खान की फिल्म सिकंदर का फर्स्ट लुक पोस्टर कब रिलीज होने वाला है इसको लेकर खबर सामने आई है.

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की मानें तो सलमान खान अपने जन्मदिन पर सिकंदर का पहला पोस्टर रिलीज करने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर फिल्म के मेकर्स या फिर सलमान खान की ओर से किसी भी तरह की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हैं. भाईजान का जन्मदिन 27 दिसंबर को होता है. इस बार सलमान खान अपना 59वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाह है कि वह फिल्म सिकंदर का पहला पोस्टर अपने 59वें जन्मदिन पर रिलीज कर सकते हैं.

आपको बता दें कि सिकंदर का निर्देशन एआर मुरुगदास कर रहे हैं. वह गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं. खबरों की मानें तो सिकंदर की बजट करीब 400 करोड़ रुपये है. इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे. वहीं सिकंदर में उनके साथ पुष्पा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आएगीं. यह जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे साथ दिखेंगी. आखिरी बार सलमान खान फिल्म सिंघम अगेन में दिखे थे. अजय देवगन की इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल किया था. वहीं रश्मिका मंदाना जल्द फिल्म पुष्पा 2 में नजर आने वाली हैं. उनकी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.