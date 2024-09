'पिक्चर हमारी, पोस्टर हमारा, तो प्रोमोट भी तो हम ही करेंगे ना', सिंघम अगेन में हुई चुलबुल पांडे की धमाकेदार एंट्री, प्रोमो हुआ वायरल

इस साल रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में कई सितारों का कैमियो देखने को मिलेगा. अब तक बस कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान खान भी इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस खबर को कन्फर्म कर दिया है. दरअसल, सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे चुलबुल पांडे के अवतार में दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए ये कन्फर्म किया गया है कि सलमान खान का सिंघम अगेन में कैमियो रोल है.

सलमान खान इस वीडियो में अपने पुराने और मशहूर चुलबुल पांडे के कैरक्टर में दिख रहे हैं. इस वीडियो में उन्हें बोलते हुए सुना जा सकता है, 'कमाल करते हो पांडे जी. जब चुलबुल पांडे से जुड़े हैं पूरे इंडिया के इमोशन, तो सलमान खान क्यों करेंगे दबंग के प्रमोशन. पिक्चर हमारी, पोस्टर हमारा तो प्रोमोट भी तो हम ही करेंगे ना'. वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, 'अब आधिकारिक तौर पर कन्फर्म है. सलमान खान का सिंघम अगेन में अपने आइकॉनिक कैरक्टर चुलबुल पांडे के रोल में स्पेशल अपीयरेंस है. रोहित शेट्टी ने सलमान खान को कन्विंस किया, जो बिना कोई सवाल पूछे इसके लिए झट से राजी हो गए. चुलबुल पांडे वापस आ गया है'.

