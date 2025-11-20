विज्ञापन

सलमान खान का फिल्म के सेट पर अलग ही होता है रौला, साथ में चलता है खाने का ट्रक और सबको मिलता है भरपेट खाना

सलमान खान की इस शाही आदत का खुलासा इंडस्ट्री के एक नामी कोरियोग्राफर कपल ने किया है. इन्होंने सलमान के साथ काम करने को एक अलग ही एक्सपीरियंस बताया.

सलमान खान का फूड ट्रक!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर कपल पीयूष भगत और शाजिया सामजी ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में दोनों ने सलमान खान, तमन्ना भाटिया और अनन्या पांडे जैसे स्टार्स के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. शाजिया सामजी ने बताया कि सलमान खान के सेट पर जाना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है. वह हर शूटिंग पर अपना पर्सनल फूड ट्रक लेकर आते हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ‘बीइंग ह्यूमन' की तरफ से चलाया जाता है. 

शाजिया ने हंसते हुए कहा, “जब सलमान भाई बुलाते हैं तो सबको पहले से पता होता है कि वहां शानदार खाना मिलेगा. उनका फूड ट्रक हमेशा मौजूद रहता है और खाना इतना लजीज होता है कि मजा दोगुना हो जाता है. भाई जब हमारे साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वो पल और भी खास हो जाता है.”

तमन्ना भाटिया का ‘नशा' गाना – सिर्फ 4 घंटे रिहर्सल, दो दिन में शूटिंग खत्म

कोरियोग्राफर्स ने फिल्म ‘रेड 2' के गाने ‘नशा' की भी बात की. पीयूष-शाजिया ने खुलासा किया कि तमन्ना भाटिया के पास उस वक्त कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इसलिए उनके पास वक्त बेहद कम था. फिर भी उन्होंने सिर्फ दो दिन में गाना पूरा कर लिया.

शाजिया ने बताया, “तमन्ना ने कुल मिलाकर सिर्फ 4 घंटे की रिहर्सल की थी. दो दिन, हर दिन दो-दो घंटे. इसके बावजूद परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि किसी को लगा ही नहीं कि इतनी जल्दबाजी में काम हुआ है.”

मेहनती हैं अनन्या पांडे लेकिन सुपर डांसर नहीं

दोनों कोरियोग्राफर्स ने अनन्या पांडे की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के लिए पहली बार उनके पास ट्रेनिंग लेने आई थीं, तब से लेकर अब तक उन्होंने काफी सुधार किया है. पीयूष ने कहा, “अनन्या सुपर डांसर नहीं हैं, लेकिन बहुत मेहनती हैं. वो हर स्टेप को बार-बार प्रैक्टिस करती हैं और लगातार बेहतर होती जा रही हैं.”

