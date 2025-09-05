सलमान खान की निकली तोंद! डांस करने में हुई दिक्कत, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- रिटायरमेंट की उम्र में...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते कुछ समय से अपने बढ़ते वजन से खूब ट्रोल हो रहे हैं. मौजूदा साल के शुरुआती महीने में सलमान अपने दा-बैंग टूर पर गए थे, जहां स्टेज से आए उनके डांस वीडियो ने सबको चौंका दिया था. इस वीडियो में स्टेज पर लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर नाच रहे सलमान खान की तोंद साफ झलक रही थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सल्लू भाई को खूब ट्रोल होना पड़ा था. वही वीडियो एक बार फिर चर्चा का विषय बना गया है. भाईजान का यह वीडियो फिर से वायरल होने लगा है.



सलमान खान की निकली तोंद

सलमान खान का यह डांसिंग टूर वैंकूवर (ब्रिटिश कोलंबिया) गया था, जहां सलमान खान के साथ कई बॉलीवुड स्टार्स भी गए थे. इस वीडियो में सलमान खान को ऑल ब्लैक डैपर लुक में देखा जा रहा है. सलमान खान को कुछ गर्ल डांसर्स के साथ अपनी ही फिल्म टाइगर 3 के गाने 'म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो लेकर प्रभु का नाम' पर डांस करते देखा जा रहा है. इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 59 साल के सलमान का बढ़ता पेट उनकी टी-शर्ट से बाहर झांक रहा है और एक्टर को डांस करने में भी तकलीफ हो रही है. सलमान बहुत मुश्किल से नाच रहे हैं और उनकी सांस भी फूल रही है.



भाईजान को किया ट्रोल

अब इस वीडियो पर कुछ लोगों ने एक्टर को घेरा था और कुछेक ने भाईजान का साथ दिया था. सलमान खान के इस वीडियो पर कईयों ने कहा कि टाइगर बूढ़ा हो चुका है. कईयों ने लिखा था, 'सलमान खान फिल्मों में नकली एब्स लगाकर आते हैं'. वहीं, सलमान के फैंस ने लिखा था, '59 साल की उम्र में वे नाच पा रहे हैं और तुम लोगों से खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा'. दूसरे ने लिखा, 'मैं उनका फैन नहीं हूं, लेकिन आप कैसे एक 59 साल के इंसान यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह 30 या 40 साल के नौजवान की तरह नाचे'. एक और ने लिखा, 'सलमान भाई रिटायरमेंट की उम्र में ऐसा डांस कर रहे हैं'. सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं.







