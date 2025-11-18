हाई सिक्योरिटी के बीच पेरेंट्स की 61वीं सालगिरह में पहुंचे सलमान खान, भाईजान की घड़ी ने खींचा ध्यान

सलमान खान ने बीती 17 नवंबर की रात को अपने पेरेंट्स सलीम खान-सलमा खान की शादी की 61 वीं सालगिरह सेलिब्रेट की. सलीम खान ने 18 नवंबर 1964 को सुशीला चरक से शादी रचाई थी, जिनका नाम बाद में सलमा खान कर दिया गया. अब सीनियर कपल की शादी के 61 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर सलमान खान ने पेरेंट्स के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार और खास दोस्त शामिल हुए थे. इस पार्टी में खुद सलमान खान भी फुल स्टाइलिश लुक में पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर के हाथ में सोने की तरह चमचमाती घड़ी भी नजर आई, जिस पर उनके फैंस का ध्यान गया.



पेरेंट्स के वेडिंग एनिवर्सरी में पहुंचे सलमान

सलमान खान पेरेंट्स की शादी की सालगिरह पार्टी में ब्लू डेनिम पर काली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे. इस दौरान सबकी नजर भाईजान के कूल लुक के साथ-साथ उनकी सोने की तरह चमकती घड़ी पर भी गई. सलमान खान का लुक काफी डैशिंग लग रहा था. सलमान खान का यह लुक देख उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. इस वीडियो में सलमान का लुक और पेरेंट्स की प्रति उनका प्यार देख भाईजान के फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. सलमान खान के इस धांसू लुक पर सलमान खान के फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो के कमेंट बॉक्स में सल्लू के फैंस ने रेड हार्ट इमोजी की लाइन लगा दी है. चलिए पढ़ते हैं आखिर सलमान के लिए फैंस क्या-क्या बोल रहे हैं.



भाईजान के लुक पर फिदा फैंस

सलमान खान के इस डैशिंग लुक पर एक फैन ने लिखा है, 'भाईजान काफी यंग और अट्रैक्टिव लग रहे हैं. दूसरा फैन लिखता है, 'सलमान सर आपकी घड़ी काफी शानदार है'. तीसरा लिखता है, भाईजान कहीं भी हो, लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं. सलमान भाई क्लासिक लुक, जबरदस्त है'.

बता दें, सलमान खान अपने डांस दबंग टूर पर थे और इस बीच वह सीधा अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर पहुंचे थे. इस फंक्शन में सलमान की सौतेली मां हेलेन भी पहुंची थीं. पार्टी में सलमान खान का पूरा परिवार शामिल हुआ और उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता भी इसका हिस्सा रहीं.