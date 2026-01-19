विज्ञापन

सलमान खान की 200 करोड़ की सिकंदर कैसे हुई फ्लॉप, फिल्म की शूटिंग के समय ही हो गया था खेला

रश्मिका मंदाना ने सिकंदर को लेकर बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया है. ऐसा लग रहा है कि फिल्म बनते-बनते दूसरी ही कहानी तैयार की गई.

रश्मिका मंदाना ने सिकंदर को लेकर किया बड़ा खुलासा
नई दिल्ली:

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, कमजोर कहानी और लीड जोड़ी के बीच जीरो केमिस्ट्री दिखने के चलते इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया. अब रश्मिका ने फिल्म साइन करने के अपने फैसले पर बात की. इसके साथ ही यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने मसहूस किया उन्हें सुनाई गई कहानी अलग थी और इसमें बदलाव किए जा रहे हैं. रश्मिका भले ही कुछ भी कहें लेकिन इंटरनेट यूजर्स को इस बात का यकीन है कि कहानी बदली गई या नहीं भी बदली जाती तो कोई ऐसी चीज या करिश्मा नहीं था जो इस फिल्म को बर्बाद होने से बचा सकता था.

सिकंदर करने पर क्या बोलीं रश्मिका

तेलुगु जर्निस्ट प्रेमा के साथ बातचीत के दौरान, रश्मिका ने सिकंदर करने के अपने फैसले के बारे में बताया. रश्मिता ने बातों बातों में ये हिंट भी दी कि शूटिंग के दौरान फिल्म की स्क्रिप्ट अपने ओरिजनल वर्जन से बिल्कुल अलग हो चुकी थी. रश्मिका ने कहा, "सिकंदर, मुझे याद है कि मैंने मुरुगादॉस सर से बात की थी, बेशक बाद में जो हुआ वह बहुत अलग था... लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, तो वह सच में काफी अलग स्क्रिप्ट थी."

Looks like Rashmika had a prominent screentime in Sikandar initially.. ☕ 👀
byu/monkeyishh inBollyBlindsNGossip

इस पर और डिटेल में बात करते हुए रश्मिका ने आगे कहा, "आमतौर पर फिल्मों के साथ ऐसा होता है. जब आप कुछ सुनते हैं तो वह एक कहानी होती है जो आपने सुनी होती है... लेकिन फिल्म बनने के दौरान, परफॉर्मेंस के हिसाब से, एडिटिंग के मुताबिक, रिलीज के टाइम को देखते हुए चीजें बदल जाती हैं. चीजें बदलती हैं और यह बहुत आम बात है तो सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ."

इंटरनेट पर आए ऐसे रिएक्शन

रश्मिका के इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे ऑनलाइन चर्चा तेज हो गई है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रश्मिका और सलमान के बीच केमिस्ट्री की कमी के बारे में चर्चा को फिर से शुरू किया, वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर रश्मिका को ज्यादा इम्पॉर्टेंस दी होती तो डायनामिक्स कैसे बदल सकते थे.

एक ने लिखा, "किसे परवाह है क्योंकि केमिस्ट्री 0 थी". एक कमेंट था, "कोई भी चीज इस डिजास्टर को नहीं बचा सकती थी... भाई की एक्टिंग आलसी थी और वह बहुत बेपरवाह लग रहे थे... और वे इसके ऊपर एक बाप-बेटी की जोड़ी की तरह लग रहे थे. यह फिल्म शुरू से ही बर्बाद थी." एक कमेंट में लिखा था, "सेंसर कट के बाद उन्होंने फिल्म को काफी छोटा कर दिया (20+ मिनट), सिर्फ उतना नहीं जितना सेंसर बोर्ड ने कहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा. वे फिल्म को छोटा करना चाहते थे, लेकिन इससे फिल्म और भी ज्यादा उलझी हुई लगी". एक फैन ने लिखा, "मुझे हैरानी होती है कि रश्मिका का रोल कैसे अलग था. मुझे पक्का लगा कि फिल्म में उनके लिए एक पोटेंशियल वाला मजबूत रोल था, जिसे दबा दिया गया था."

