रश्मिका- विजय ने उदयपुर में शादी से पहले PM Modi से मिल कर लिया था आशिर्वाद, एक्ट्रेस ने सबसे प्यारे सरप्राइज को किया याद

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding : विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, 26 फरवरी को अपनी शादी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे. खबर है कि उन्होंने उन्हें अपनी शादी के रिसेप्शन में बुलाया था.

नई दिल्ली:

 Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding : विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, 26 फरवरी को अपनी शादी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे. खबर है कि उन्होंने उन्हें अपनी शादी के रिसेप्शन में बुलाया था. शादी से पहले PM का आशीर्वाद लेते हुए VD और रश्मिका ने मुलाकात के दौरान इतिहास और आर्किटेक्चर जैसे कई टॉपिक पर चर्चा किया.  विजय ने अपने ऑफिशियल X  हैंडल पर लिखा, "कुछ दिन पहले, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया.  इतिहास, आर्किटेक्चर के बारे में हमने चर्चा करते हुए अच्छा समय बिताया. उन्होंने मेरे माता-पिता को एक बहुत प्यारा लेटर भेजा."

रश्मिका ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर कहा, "माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi सर से मिलना और हमारे कल्चर और इतिहास के बारे में बात करना बहुत खास था. सबसे प्यारा सरप्राइज़ वह सोच-समझकर लिखा गया लेटर था जो उन्होंने मेरे माता-पिता को लिखा था.. कपल को दिल से आशीर्वाद देते हुए, PM मोदी ने VD और रश्मिका के माता-पिता को एक लेटर भी लिखा, जिसमें लिखा था, “26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा बुलाया जाना मेरे लिए खुशी की बात है. इस खुशी और शुभ मौके पर देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.

यह विजय और रश्मिका की ज़िंदगी में एक नए, खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत है. 'सखा सप्तपदी भव' की भावना के साथ, जिसका मतलब है एक साथ सात कदम चलना, यह कपल ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन गया.” लेटर में आगे लिखा था, “न तो विजय और न ही रश्मिका अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट के लिए नए हैं, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी का यह खूबसूरत चैप्टर, जो प्यार और स्नेह से भरा है, सिल्वर स्क्रीन पर उनके बनाए जादू से ज़रूर ज़्यादा चमकेगा. आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों और उनके पूरे होने से भरे हों. सोच-समझ और प्यार के साथ, वे ज़िम्मेदारियां शेयर करें. एक-दूसरे की कमियों को अपनाएं, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे पार्टनर की तरह ज़िंदगी का सफ़र तय करें. इस खास मौके पर कपल और परिवारों को मेरी दुआएं और शुभकामनाएं. बहुत-बहुत शुभकामनाएं.”
 

