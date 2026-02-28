क्या आपने विजय देवरकोंडा की सास देखी? खूबसूरती में नहीं हैं माधुरी- जूही से कम, देख कर कहेंगे- फिल्मों में होती तो बेटी रश्मिका की तरह स्टार होती

रश्मिका मंदाना इन दिनों एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. 26 फरवरी को एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में दोनों एक दूजे के हो गए. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में विजय और रश्मिका दोनों ही साइथ इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइड-ग्रूम के लिबास में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं. इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने फैंस का ध्यान खींचा. वो तस्वीर हैं रश्मिका की मां सुमन मंदाना की. तस्वीर में मां के साथ छोटी बेटी शिमन मंदाना भी नजर आ रही हैं. रश्मिका की मां भी उन्हीं की तरह खूबसूरत हैं.

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुमन मंदाना

रश्मिका के पिता मदन मंदाना और मां सुमन मंदाना लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों नजर नहीं आते. लेकिन बेटी की शादी के वक्त रश्मिका की मां की झलक सोशल मीडिया पर नजर आई. एक तस्वीर में वह अपनी छोटी बेटी शिमन के साथ एयरपोर्ट के बाहर पोज करती दिख रही हैं. तस्वीर में रश्मिका की मां बेहद खूबसूरत और एलीगेंट दिख रही हैं. उन्होंने पीच कलर की साड़ी पहनी है. मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी के साथ उन्होंने बालों को खुला रखा है, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही हैं.

फैंस बोले- किसी हीरोइन से नहीं कम

तस्वीर में रश्मिका की छोटी बहन शिमन भी दिख रही है, जो 16 साल की हैं. शिमन में आप रश्मिका की झलक देख सकते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस फोटो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मां रश्मिका की तरह ही ग्लो कर रही हैं. दूसरे ने लिखा मां तो और भी खूबसूरत हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, मां भी किसी हीरोइन से कम नहीं है.

बता दें कि 26 फरवरी को उदयपुर में रश्मिका और विजय ने शादी की.

