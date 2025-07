सैयारा देख किसी के निकले आंसू तो कोई हुआ बेहोश, ये 4 वीडियो देख आपको भी होगी हैरानी

अहान पांडे और अनीता पड्डा की म्यूजिकल लव स्टोरी सैयारा इन दिनों हर तरफ छाई हुई है. मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले चार दिनों में ही 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. जो कि किसी रोमांटिक फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात मानी जा रही है. यशराज फिल्म्स के बैनर और नए चेहरों की शानदार केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया है. फिल्म को लेकर दर्शकों का रिएक्शन ऐसा है कि कोई रो पड़ा, कोई बेहोश हो गया और कोई सीट पर चढ़कर नाचने लगा.

लड़की बेहोश हो गई फिल्म देखकर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की फिल्म देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि थिएटर में ही बेहोश हो गई. लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, लेकिन लड़की होश में नहीं आ रही.

Beware of Korean Movies and their Indian remakes like #Saiyaara

It can harm your Mental wellness and make you act like a Chapri for no reason. pic.twitter.com/mP1U2xHd4n