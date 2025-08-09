अहान पांडे की 'सैयारा' देखने के बाद ऐसा था बॉबी देओल का रिएक्शन, बोले- मैंने पंचिंग बैग से...

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल इन दिनों मोहित सूरी की फिल्म सैयारा की सफलता से बेहद खुश हैं. यह फिल्म नए सितारे अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ रिलीज हुई और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. हाल ही में फरीदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने फिल्म के प्रति अपने जुड़ाव और अहान पांडे के साथ अपनी पुरानी यादें साझा कीं. बॉबी ने बताया कि अहान को उन्होंने बचपन से बढ़ते देखा है. उन्होंने याद किया, "जब वह छोटा था तो अक्सर स्पाइडर-मैन की ड्रेस पहनकर पंचिंग बैग पर मुक्के मारता रहता था. उसमें हमेशा से एनर्जी और जोश भरा हुआ था".

बॉबी के अनुसार, अहान का डेब्यू देखना उनके लिए वैसा ही था जैसे अपने बच्चे को बड़े पर्दे पर देखना. उन्होंने बताया कि अहान इस फिल्म के रिलीज होने का करीब आठ साल से इंतजार कर रहे थे और यह उनके पास आने की कहानी भी बेहद खास है. बॉबी ने फिल्म देखते समय के अनुभव को भी साझा किया. उन्होंने कहा, “सैयारा एक ऐसी कहानी है जिसने मेरे दिल को छू लिया. मैं इसे देखते हुए रो पड़ा. मोहित सूरी ने कहानी, निर्देशन और संगीत को जिस तरह से जोड़ा है, वह शानदार है. अहान और अनीत ने किरदारों को सजीव कर दिया".

सिर्फ बॉबी देओल ही नहीं, बल्कि फिल्म को कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने भी सराहा है. आलिया भट्ट ने इसे एक जादुई अनुभव बताया और अहान-अनीत को दो चमकते सितारे कहा. उन्होंने निर्देशक मोहित सूरी के विजन और संगीत के चुनाव की भी तारीफ की. विजय वर्मा और करण जौहर ने भी फिल्म को लेकर अपनी सकारात्मक राय दी है. रणवीर सिंह ने सैयारा को 'दिल को छू लेने वाली' फिल्म बताया और मोहित सूरी के निर्देशन को उनका अब तक का सबसे बेहतरीन काम कहा. वहीं, अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'क्या फिल्म है'.