सैयारा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर की बम्पर कमाई, सिंगापुर में जश्न मनायेगी टीम

सैयारा का कोई तोड़ नहीं. मोहित सूरी के डायरेक्शन और नए स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा ने 10 दिन में करीब 220 करोड़ रुपये की कमाई की. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का शानदार परफॉर्म कर रही है. ऐसे में सैयारा की टीम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह तैयार है. खबर है कि फिल्म की टीम ने अपनी फिल्म की अपार सफलता का जश्न मनाने के लिए सिंगापुर जाने का फैसला किया है. अनीत पड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वह सिंगापुर के लिए रवाना हो गई हैं.

Off to #SINGAPORE for the success party of #saiyaara 🥺❤️