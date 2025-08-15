साराभाई वर्सेस साराभाई एक्टर राजेश की पत्नी की खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे-मधुबाला

विज्ञापन

आज हम आपको मोहित सूरी की फिल्म सैयारा के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर करोड़ों का कर्ज था और उन्होंने एक्टिंग छोड़ खेती- बाड़ी शुरू कर दी थी. यही नहीं अपने बेटे के स्कूल में सब्जियां भी बेची.

नई दिल्ली:

"साराभाई वर्सेस साराभाई" में रोसेश के किरदार में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए खूब पसंद किए जाने वाले राजेश कुमार तो आपको याद ही होंगे, जो हाल ही में डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म "सैयारा"  में नजर आए. जिसमें उन्होंने अनीत पड्डा के पिता का किरदार निभाया है. बता दें, एक समय था, जब वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने एक्टिंग छोड़ खेती- बाड़ी निर्णय लिया था. ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में.

हाल ही एक मीडिया चैनल तो दिए एक इंटरव्यू में राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने, फुलटाइम फार्मिंग शुरू करने के बाद एक बार अपने बेटे के स्कूल के बाहर सब्जियां बेची थीं. उन्होंने कहा मैं उस समय यह साबित करना चाहता था कि, "किसान होना कोई बुरी बात नहीं है"

दिवालिया हो गए थे राजेश, लेकिन नहीं टूटी थी हिम्म

राजेश ने बताया, एक्टिंग छोड़ दी थी और खेती शुरू कर दी थी. हालांकि यह सफर आसान नहीं था. खेती से उन्हें दौलत नहीं मिली, बल्कि उन पर 2 करोड़ का कर्जा हो गया था. उन्होंने कहा मीडिया में बताया गया है कि मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा हूं तो वह सब कुछ सच था.  मैं घाटे में रहा, लेकिन धीरे- धीरे उभरने लगा.

खेती ने मुझे एक बेहतर अभिनेता बनने में मदद की. अब, जब भी मेरी भूमिका में भावनाओं की जरूरत होती है, मैं बस अपने खेती के दिनों को याद करता हूं और रो पड़ता हूं, मैं बस उस दिन के बारे में सोचता हूं जब खेत में आग लग गई थी"

पर्दे पर वापसी, लेकिन जड़ें अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है

अब मोहित सूरी की  ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा में अनीत पड्डा के पिता की भूमिका निभा रहे राजेश कुमार कहते हैं कि उन्होंने एक्टिंग में भावनात्मक गहराई के साथ वापसी की है. आपको बता दें, सैयारा फिल्म का बजट 50 करोड़ का था. ऐसे में राजेश कुमार की एक्टिंग इस फिल्म में काफी पसंद किया गया है.

भले ही राजेश ने फिल्मों में वापसी कर ली है, लेकिन  इंडस्ट्री के प्रति उनका नजरिया अब भी आलोचनात्मक है. उन्होंने बॉलीवुड में पदानुक्रम व्यवस्था (Hierarchy System) की आलोचना की. उन्होंने कहा-  मैंने खुद इसे महसूस किया है. कभी-कभी किसी बड़े अभिनेता के साथ एक ही सोफे पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है."

