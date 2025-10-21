विज्ञापन

सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा को मिली नई फिल्म, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में नई हसीना की एंट्री

अनीत पड्डा को मिली नई फिल्म
नई दिल्ली:

मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर कॉमेडी ‘शक्ति शालिनी' में आनीत पड्डा को लीड एक्ट्रेस के रोल में साइन कर लिया है. यह उनके करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है. पहले 2025 में रिलीज होने वाली यह फिल्म अब थिएटर्स में 24 दिसंबर 2026 को दस्तक देगी. इससे पहले खबरें थीं कि कियारा आडवाणी इस किरदार को निभाएंगी. आनीत पड्डा की कास्टिंग की कनफर्मेशन के साथ ही एक खास अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गया, जो ‘थामा' की थिएट्रिकल रिलीज के साथ जोड़ा गया.

‘थामा' देखने वाले दर्शक ही सबसे पहले ‘शक्ति शालिनी' की कास्टिंग और नई रिलीज तारीख के बारे में जान पाएंगे. इस देरी का मकसद छुट्टियों के सीजन से फिल्म को जोड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देख सकें. मैडॉक फिल्म्स ने ‘शक्ति शालिनी' को अपने बढ़ते हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बनाया है, जो पहले की फिल्मों से धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहा है.

लीड कास्ट की कनफर्मेशन के अलावा, मेकर्स ने आनीत पड्डा का ‘शक्ति शालिनी' से पहला लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस विजुअल ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जहां कई यूजर्स का मानना है कि आनीत ने ‘थामा' के एंड-क्रेडिट सीन में अपनी कैरेक्टर ‘शक्ति शालिनी' के रूप में अनक्रेडिटेड कैमियो किया हो सकता है. स्टूडियो ने अभी इसकी ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं की है.

ऑफीशियल अनाउंसमंट के मुताबिक, ‘शक्ति शालिनी' की रिलीज 2025 से आगे बढ़ाकर 24 दिसंबर 2026 कर दी गई है. देरी की खास वजह का खुलासा नहीं किया गया. फिलहाल, मैडॉक फिल्म्स ने ‘शक्ति शालिनी' की दूसरी कास्ट, कहानी की डिटेल या प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में कोई और जानकारी नहीं शेयर की है.

