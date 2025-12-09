विज्ञापन

कम बजट में जुगाड़ से बनी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, दर्शकों के लिए लेकर आई एक नहीं सीख

आत्माराम लाइव एक ऐसे महत्वाकांक्षी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी है जो लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के पीछे भागते-भागते अचानक भूत-प्रेतों की डरावनी दुनिया में जा धंसता है.

क्या है आत्माराम लाइव ?
Social Media
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया की चकाचौंध और “वायरल” होने की जुनून भरी दौड़ में फंसे युवाओं की जिंदगी पर तीखा व्यंग्य करती हुई कॉमेडी-हॉरर फिल्म ‘आत्माराम लाइव' ने 28 नवंबर से पूरे देश के सिनेमाघरों में दस्तक दी. पहली बार फीचर फिल्म निर्देशन कर रही निहारिका साहनी की यह फिल्म एक ऐसे महत्वाकांक्षी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी है जो लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के पीछे भागते-भागते अचानक भूत-प्रेतों की डरावनी दुनिया में जा धंसता है. हंसी और डर का यह अनोखा कॉकटेल दर्शकों को गुदगुदाने के साथ-साथ आज की डिजिटल जिंदगी पर आईना भी दिखाएगा.

इस फिल्म पर बात करते हुए निहारिका साहनी कहती हैं, “यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नए कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा मौका भी है. हमने जानबूझकर ज्यादातर फ्रेश चेहरे लिए हैं ताकि असली सोशल मीडिया वाली एनर्जी स्क्रीन पर दिखे.”

फिल्म में सोशल मीडिया स्टार्स और नए एक्टर्स की टोली है, जो आज के युवाओं से सीधा कनेक्ट करती है. फेक स्माइल, फिल्टर वाली जिंदगी, रात-दिन रील्स बनाने की होड़ और उसकी कीमत — सब कुछ इस कहानी में समा गया है. डायरेक्टर ने एनडीटीवी को बताया कि उन्होंने इस फिल्म को एक चैलेंज की तरह बनाया है क्योंकि बजट कम था और कहानी बड़ी. कई हॉरर इफेक्ट्स में भी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया ताकि सीन को आसानी से एडिट किया जा सके.

टीम अभी फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रिलीज की तैयारियों में भी जुटी है, ताकि भारतीय कॉमेडी-हॉरर शैली को दुनिया के सामने एक नया रंग दिखाया जा सके. ‘आत्माराम लाइव' न सिर्फ हंसी और डर का तड़का लगाने जा रही है, बल्कि यह साबित करने भी आ रही है कि सोशल मीडिया की दुनिया में कभी-कभी सबसे डरावना भूत तो हमारा अपना “ऑनलाइन अवतार” ही होता है.

