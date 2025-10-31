पाकिस्तान में टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में 5 और 7 हफ्ते से हैं ये दो इंडियन फिल्में, एक तो थी बुरी तरह फ्लॉप

ओटीटी पर आए दिन कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं. इंडियन ऑडियंस को हॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद है. इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. इंडिया में पाकिस्तानी शोज को भी काफी पसंद किया जाता है. ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को काफी देखा जाता है. बॉलीवुड की द ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बहुत पसंद किया गया है. पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ये दो फिल्में कई हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए बैठी हैं. खास बात ये है कि इन दो फिल्मों में से एक तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप भी साबित हुई थी. आइए आपको इन दो फिल्मों के बारे में बताते हैं.

ये दो फिल्में कर रही हैं ट्रेंड

साल 2024 में कई फिल्में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थीं. जिसमें से कुछ हिट और कुछ फ्लॉप साबित हुई थी. हम जिन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं वो सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 हैं. दोनों ही फिल्में पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर कई हफ्तों से ट्रेंड कर रही हैं. सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 को ओटीटी पर रिलीज हुए कई हफ्ते हो गए हैं. दोनों ही फिल्में नेटफ्लिक्स पर पसंद की जा रही हैं. जिन फिल्मों को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है उसमें से सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं दूसरी तरफ सैयारा सुपरहिट साबित हुई थी.

बॉक्स ऑफिस पर किया कितना कलेक्शन

सैयारा की बात करें तो इससे अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. उनकी डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया था. सैयारा ने वर्ल्डवाइड 547.43 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. वहीं सन ऑफ सरदार 2 की बात करें तो इसने 66.57 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये फिल्म 150 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी.