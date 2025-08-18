वॉर 2 और कुली के शोर में भी ये दो फिल्में कर रही हैं ताबड़तोड़ कलेक्शन, एक 31 दिन से है सिनेमाघरों में

14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, यह लॉन्ग वीकेंड सिनेमाप्रेमियों के लिए परफेक्ट था. इसके चलते कुली और वॉर 2 रिलीज की गईं, जिसने करोड़ों की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हासिल की थी. लेकिन इन दो बड़े बजट की फिल्मों के बीच कुछ 31 से 24 दिन पुरानी फिल्में ऐसी थीं, जो करोड़ों का कलेक्शन वॉर 2 और कुली के शोर में करती हुई नजर आईं. यह और कोई नहीं 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सैयारा और 24 दिन पहले थियेटरों में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा थी. इन दोनों ही फिल्मों ने कुली और वॉर 2 के शोर के बावजूद अच्छी कमाई अपने नाम कर ली है.

सैयारा का 31 दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन | Saiyaara 31 Days Box Office Collection

अहान पांडे और अनीत पड्डा की मोहित सूरी द्वारा निर्देशित सैयारा ने 31वें दिन 63 लाख की कमाई हासिल की है. इसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 324.5 करोड़ फिल्म ने कमाया है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म का आंकड़ा 546.9 करोड़ तक जा पहुंचा है. जबकि फिल्म का बजट 40 से 50 करोड़ का बताया जा रहा है.

महावतार नरसिम्हा का 24 दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन | Mahavatar Narsimha 24 Days Box Office Collection

एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा की बात करें तो इस फिल्म ने 24वें दिन 8 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया है. इसके बाद 210.35 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म ने 260 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. हैरानी वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट केवल 15 से 30 करोड़ का है, जिसके चलते सैयारा की तरह यह भी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है.

बता दें, सैयारा और महावतार नरसिम्हा के अलावा सू फ्रॉम सो फिल्म भी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिसका बजट केवल 4 करोड़ का है. वहीं फिल्म ने 104,44 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई कर ली है. जबकि भारत में फिल्म 78.57 करोड़ पार कर चुकी है.