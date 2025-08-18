14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर हुआ कुली वर्सेज वॉर 2, जानें पहले वीकेंड पर कौन निकला आगे?

Coolie vs War 2 First Weekend Box Office Collection Day 4: 14 अगस्त वो बड़ा दिन, जिसमें साल 2025 की दो बड़ी फिल्में पर्दे पर टकराईं. वह थी रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन की वॉर 2. दोनों का ही बजट था 400 करोड़. लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो कुली और वॉर 2 दोनों को ही मिक्स रिव्यू मिले. हालांकि सोशल मीडिया पर वॉर 2 से ज्यादा कुली की चर्चा हुई, जिसका असर फिल्म के पहले दो दिनों के कलेक्शन में देखने को मिला. लेकिन चौथे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली है, जिसके चलते वॉर 2 और कुली का कलेक्शन आसपास आ गया है. हालांकि मंडे को क्या होगा. इससे काफी फर्क देखने को मिलेगा.

कुली के 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन | Coolie 4 Days Box Office Collection



बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, चौथे दिन यानी संडे को कुली ने 35 करोड़ की कमाई हासिल की है, जो कि ओपनिंग से 4 दिनों तक सबसे कम है. हालांकि इसके बावजूद फिल्म 194.25 करोड़ की कमाई 4 दिनों में हासिल कर चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 350 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पहले दिन कुली ने 65 करोड़ की ओपनिंग की. दूसरे दिन यह कलेक्शन 54.75 करोड़ तक पहुंचा. वहीं तीसरे दिन कलेक्शन 39.5 करोड़ तक ही पहुंच पाया है.

वॉर 2 का 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन | War 2 4 Days Box Office Collection



वॉर 2 की बात करें तो चौथे दिन फिल्म ने 31 करोड़ की कमाई की है, जो कि कुली से कम है. हालांकि नेट कलेक्शन देखें तो 173.60 करोड़ की कमाई के साथ यह कुली से थोड़ी ही दूर नजर आ रही है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई देखें तो यह 250 करोड़ के पास ही पहुंच पाया है, जिसके चलते कुली आगे निकली है.

बता दें कि पहले दिन वॉर 2 ने 52 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि दूसरे दिन आंकड़ा 57.35 करोड़ पहुंचा. वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई 33.25 करोड़ तक पहुंची है. इन 3 दिन में हिंदी और तेलुगू में वॉर 2 ने अच्छी कमाई हासिल की है. जबकि कुली की ज्यादातर कलेक्शन तमिल भाषा से आया है.