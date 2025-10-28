100 साल पुराने आलीशान बंगले में रहती हैं सैफ अली खान की ये हीरोइन, शाहरुख खान के मन्नत से बेहतर है?

फिल्म मेकर फराह खान ने हाल ही में अपने व्लॉग में डायना पेंटी के मुंबई स्थित 100 साल पुराने घर का दौरा किया और यूं कहें कि वे दंग रह गईं. इतना कि फराह डायना के इस पुराने घर की तुलना शाहरुख खान के मन्नत से करने से खुद को नहीं रोक पाईं. इस तुलना के बाद डायना की हंसी छूट गई. अपने कुक दिलीप के साथ व्लॉग के लेटेस्ट एपिसोड में फराह, डायना के घर गईं और दर्शकों को भी एक हाउस टू दिया. इसमें उन्होंने सदियों पुराने घर के इतिहास के बारे में कुछ छोटी-छोटी बातें बताईं.

फराह ने हैरत से चारों तरफ देखा और कहा, "प्लीज मुझे घर का एक टूर कराएं! यह कौन सी जगह है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे जाकर किसी और काल के घर में पहुंच गई हूं!" शीशे वाली एक नक्काशीदार लकड़ी की मेज देखकर, उन्होंने एक्साइटमेंट से पूछा, "यह कितनी पुरानी है?" जिस पर डायना की मां ने जवाब दिया, "100 साल से भी ज्यादा पुरानी."

इस पर रिएक्शन देते हुए, फराह ने कहा, "यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है. मुझसे भी पुराना! मैं ऐसी जगह पर आकर बहुत खुश हूं जहां चीज़ें मुझसे भी पुरानी हैं."

जब फराह किचन में पहुंचीं तो वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाईं. "वाह! इस किचन को देखो यह शानदार है!" अपने कुक दिलीप की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, "क्या आपने कभी इतना खूबसूरत घर देखा है?" दिलीप मुस्कुराते हुए बोले, "नहीं मैडम, कभी नहीं."

इस पर डायना ने कहा, "बाहर मेरा एक खेत भी है." जिस पर फराह ने जवाब दिया, "कितना प्यारा! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अलग जगह पर आ गई हूं. यह बिल्कुल भी मुंबई जैसा नहीं लगता." फिर फराह ने पूछा कि वह इस घर में कितने समय से रह रही हैं. डायना ने कहा, "मेरे परदादा के समय से ठीक 100 साल पहले. मैं यहां रहने वाली चौथी पीढ़ी हूं."

फराह घर देखकर बहुत इम्प्रेस हुईं. एक जगह के बारे में बात करते हुए, फराह ने कहा, "लोखंडवाला में कोई डांस स्टूडियो भी इतना बड़ा नहीं है! यह शाहरुख खान के मन्नत लिविंग रूम जितना बड़ा है."डायना तारीफ सुनकर दंग रह गईं और उन्होंने इस बात से असहमति जताई, लेकिन फराह ने जोर देकर कहा. फराह ने कहा, "मुझे शाहरुख को यहां बुलाना चाहिए." इस पर डायना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मुझे शाहरुख को यहां देखना बहुत अच्छा लगेगा."

डायना पेंटी के रीसेंट प्रोजेक्ट्स

डायना पेंटी ने कॉकटेल से अपनी दमदार शुरुआत की, जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण भी थे. इसके बाद उन्होंने हैप्पी भाग जाएगी, परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण, हैप्पी फिर भाग जाएगी और सैल्यूट जैसी फिल्मों में काम किया. हाल ही में वह फिल्म डिटेक्टिव शेरदिल में नजर आईं, जिसमें दिलजीत दोसांझ, बोमन ईरानी, ​​चंकी पांडे और बनिता संधू भी लीड रोल में हैं. डायना को आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो के शो 'डू यू वाना पार्टनर' में देखा गया था, जिसमें तमन्ना भाटिया और नीरज काबी भी थे. इस सीरीज का प्रीमियर 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर हुआ था.