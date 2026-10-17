करीना कपूर को प्रपोज करने के लिए सैफ अली खान को खर्च करने पड़े काफी पैसे, मुंबई, ग्रीस से लेकर पेरिस तक, नवाब ने बेबो के लिए किया ये काम

करीना कपूर और सैफ अली खान, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के हालिया एपिसोड में नजर आए. करीना ने शो के होस्ट कपिल शर्मा और दर्शकों को बताया कि उन्होंने सैफ से शादी के लिए तब हामी भरी, जब सैफ ने उन्हें एक-दो बार नहीं, बल्कि तीन बार प्रपोज किया - मुंबई, ग्रीस और पेरिस में. बेबो ने बताया, "उन्होंने मुझे मुंबई में प्रपोज किया, ग्रीस में प्रपोज किया और फिर पेरिस में भी प्रपोज किया, और तब जाकर मैंने 'हां' कहा. "अपने खास अंदाज में मजाक करते हुए सैफ ने कहा, "अगर तुमने मुंबई में ही 'हां' कह दिया होता, तो मेरे काफी पैसे बच जाते."

इस बीच, शुक्रवार को सैफ और करीना ने अपनी शादी के 14 साल पूरे होने का जश्न मनाया. बेबो ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करके इस खास दिन को सेलिब्रेट किया. उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कीं. इनमें से एक तस्वीर में सैफ एक यॉट (नाव) पर आराम करते हुए अपनी शर्टलेस बॉडी दिखाते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट में फिल्म 'कुर्बान' की शूटिंग के दौरान की कुछ अनदेखी यादें भी शामिल थीं. बेबो ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सूरज के चारों ओर एक और साल... और आगे भी हमेशा साथ रहना है.."

हाल ही में इंस्टाग्राम पर कदम रखने वाले सैफ ने भी कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें से एक फोटो में सैफ सफेद टक्सीडो जैकेट, सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "लगभग परफेक्ट, लेकिन कुछ तो कमी है..." इसके बाद एक तस्वीर में वे अपनी पत्नी करीना के साथ नजर आए, जो थाई-हाई स्लिट वाले नीले गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. आखिरी तस्वीर में इस कपल के साथ उनके बच्चे, तैमूर और जेह भी नजर आए. चारों अपने घर के फर्श पर एक साथ बैठे थे, और पीछे एक सजा हुआ क्रिसमस ट्री दिख रहा था.

