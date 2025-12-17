विज्ञापन

शादी में डांस करने पर सैफ अली खान के आंटी ने लताड़ा, बोले- देसी शादियों में नहीं, विदेशी शादियों में डांस करना है पसंद

सैफ अली खान ने अरबपतियों की शादियों में परफॉर्म करने से दूरी बना ली है. एक इंटरव्यू में सैफ ने माना कि उन्हें शादियों में डांस करने में कम्फर्टेबल महसूस नहीं होता.

अरबपतियों की शादियों में चकाचौंध और ग्लैमर आम बात है. इन शानदार इवेंट्स में अक्सर सेलेब्रिटीज़ को मोटी रकम देकर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है. जहां कई सुपरस्टार ऐसी हाई-प्रोफाइल पार्टियों में फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं, वहीं सैफ अली खान ने अरबपतियों की शादियों में परफॉर्म करने से दूरी बना ली है. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सैफ ने माना कि उन्हें शादियों में डांस करने में कम्फर्टेबल महसूस नहीं होता. एक बार जब उनकी आंटी ने उन्हें ऐसा करने पर शर्मिंदा किया था, उस घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैं एक बार बॉम्बे में एक शादी में डांस कर रहा था और मेरी आंटी मेरे पिता की बहन, जो काफी रॉयल लेडी हैं, बैकस्टेज आईं और बोलीं, 'मुझे यह मत कहना कि तुम इस शादी में डांस कर रहे हो.'

आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप खुद को एक एंटरटेनर के तौर पर देखते हैं और अगर कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है या कोई आंटी नहीं है जो आपको ऐसा करने पर शर्मिंदा करे, तो यह ठीक है. उन्होंने आगे कहा, "एक फिल्म एक्टर होने के नाते अगर आप डांस कर भी रहे हैं तो आपको मेहमानों के बेहद करीब नहीं जाना चाहिए. जब पूछा गया कि क्या शादियों में डांस करने से किसी एक्टर की गरिमा पर असर पड़ता है, तो सैफ अली खान ने जवाब दिया, "नहीं, बल्कि, यह बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वह यह है कि आपको पैसे के लिए फिल्में नहीं करनी चाहिए."

दिलचस्प बात यह है कि सैफ अली खान ने बताया कि विदेशों में ऐसे ही इवेंट्स में परफॉर्म करते समय उनका कंफर्ट लेवल बदल जाता है. उन्होंने पुर्तगाल में एक शादी में परफॉर्म करने का एक पॉजिटिव अनुभव शेयर किया. एक्टर ने कहा, "मैंने पुर्तगाल में एक शादी में डांस किया था और वह बहुत बढ़िया था. उस आदमी के शानदार विला में एक स्टेज था. विदेश में और एक खास तरीके से करने पर यह ठीक लगता है.हरियाणा में ऐसा करने में कुछ अलग बात है, यह थोड़ा ज़्यादा पब्लिक या थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है. मुझे बस लगता है कि आपको इस बारे में समझदारी दिखानी चाहिए.

सैफ ने बताया कि जब वह यंग एक्टर थे, तब ऐसे अपीयरेंस आम थे, लेकिन अब उन्हें यह सही नहीं लगता. उन्होंने आखिर में कहा, " हम सबने रमेश भाई और कई शादियों में ऐसा किया है और बहुत पैसे कमाए हैं. शायद आज यह उन चीज़ों में फिट नहीं बैठता जिन्हें करने में मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हूं, लेकिन यह सिर्फ़ मेरी बात है. मुझे यकीन है कि दूसरे एक्टर्स को यह पसंद है."

