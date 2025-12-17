जब एक शादी में डांस कर रहे थे सैफ अली खान, एकदम से आ गई थीं उनकी बुआ, फिर हुआ ऐसा आज तक हैं शर्मिंदा

सैफ अली खान अब अरबपतियों की शादियों में परफॉर्म करने से कतरा रहे हैं. जहां शाहरुख खान, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे सितारे ऐसे हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों में जमकर डांस करते नजर आते हैं, वहीं सैफ ने इस ट्रेंड से दूरी बना ली है. हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में सैफ अली खान ने खुलकर बताया कि उन्हें शादियों में डांस करना अब सहज नहीं लगता. उन्होंने एक पुराना किस्सा याद किया, जब मुंबई में एक शादी में वे परफॉर्म कर रहे थे. तभी उनकी बुआ, जो काफी शाही अंदाज वाली हैं, वह बैकस्टेज आईं और कहा, 'मुझे मत बताना कि तुम इस शादी में डांस कर रहे हो.' सैफ ने कहा कि इस घटना का असर उन पर आज भी है.

क्या बोलें सैफ अली खान

सैफ अली खान का मानना है कि एक फिल्म स्टार होने के साथ-साथ उस सोसाइटी का हिस्सा होना, जहां शादी हो रही हो, कभी-कभी मुश्किल पैदा करता है. उन्होंने कहा, "मंच पर हमेशा आपको स्टार की तरह ट्रीट करना चाहिए. मेहमानों से बहुत करीब नहीं होना चाहिए." हालांकि सैफ ने साफ किया कि शादियों में परफॉर्म करना गलत नहीं है. वे बोले, "अगर कोई खुद को सिर्फ एंटरटेनर मानता है और कोई फैमिली कनेक्शन या ऐसी बुआ नहीं है जो शर्मिंदा करे, तो ठीक है." उन्होंने यह भी कहा कि इससे एक्टर की क्रेडिबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि पैसों के लिए फिल्में नहीं करनी चाहिए.

विदेश की शादी में किया डांस

दिलचस्प बात यह है कि विदेश में ऐसे कार्यक्रमों में सैफ अली खान को कोई दिक्कत नहीं लगती. उन्होंने बताया कि पुर्तगाल में एक शादी में उन्होंने डांस किया और वह अनुभव शानदार था. वहां एक खूबसूरत विला में स्टेज था, जो सब कुछ सही लग रहा था. लेकिन भारत में, खासकर हरियाणा जैसे जगहों पर, यह ज्यादा पब्लिक और इंटेंस लगता है. सैफ अली खान ने माना कि युवावस्था में उन्होंने भी ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं और अच्छी कमाई हुई है. लेकिन अब यह उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहा. वे बोले, "दूसरे एक्टर्स को यह पसंद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अब नहीं."