पत्नी करीना कपूर ही नहीं, सैफ अली खान भी हैं खाने के बेहद शौकीन, खेत से थाली तक की दिखाई झलक 

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान ने अपने फैंस को पर्दे के पीछे की अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाई है. उन्होंने अपने फुर्सत भरे दिन की एक झलक दिखाई, जिसमें 'फार्म-टू-टेबल' डाइनिंग से लेकर पूल के किनारे आराम करने तक के पल शामिल थे. मंगलवार को अभिनेता ने दो तस्वीरों का एक सेट शेयर किया. पहली तस्वीर में सैफ हल्के नीले रंग के कुर्ते में बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं. वे ताजी गाजर पकड़े हुए हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं. टेबल पर सब्जियां, सलाद और खाने-पीने की अन्य चीजें सजी हुई हैं.

दूसरी तस्वीर में सैफ सफेद कुर्ता-पायजामा पहने हुए हैं और स्विमिंग पूल के किनारे नंगे पैर खड़े होकर पोज दे रहे हैं.इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सैफ ने लिखा, "फार्म-टू-टेबल से लेकर पूल-टू-लाउंज तक... और क्या था मेरे कैलेंडर में?"11 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर आने के बाद से ही सैफ अपनी निजी जिंदगी की झलकियां शेयर कर रहे हैं. इनमें उनके पुश्तैनी घर की तस्वीरें और पुरानी यादें शामिल हैं. सोशल मीडिया पर उनके आते ही फैंस का ध्यान उनकी ओर खिंच गया, खासकर इसलिए क्योंकि वे कई सालों तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहे थे.अपनी शुरुआती पोस्ट में से एक में सैफ ने पटौदी लाइब्रेरी की एक झलक दिखाई, जिसमें वे एक किताब के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "पटौदी लाइब्रेरी... किताबों को उनके कवर से परखते हुए." अभिनेता ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बचपन की एक तस्वीर शेयर की. यह तस्वीर 1975 में मुंबई के कारमाइकल रोड पर उनकी मां के घर की छत पर ली गई थी. तस्वीर में छोटे सैफ अपनी पसंदीदा शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "क्या यह मैं हूं??? ... 1975 बॉम्बे, कारमाइकल रोड, मम्मी की छत और मेरी पसंदीदा शर्ट!!"

इसके अलावा, 16 अक्टूबर को करीना के साथ अपनी शादी की 14वीं सालगिरह पर सैफ ने उनके रिश्ते का जश्न मनाती हुई कई तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, “एकदम सही, लेकिन कुछ कमी है... हां, अब एकदम सही है!!! हैप्पी एनिवर्सरी लव...”प्रोफेशनल मोर्चे पर, सैफ को आखिरी बार प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में देखा गया था, जिसमें अक्षय कुमार भी थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

