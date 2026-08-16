सैफ अली खान को लद्दाख में हुआ था करीना कपूर से प्यार, सुबह उठ कर निकल जाते थे लंबी सैर पर, अक्षय कुमार को हुआ था शक, फिर यूं बनी बात

सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड के रोमांटिक कपल्स में से एक हैं. दोनों के बीच उम्र का फासला है. करीना सैफ से 12 साल छोटी हैं, लेकिन उनके बीच के प्यार ने इस फासले को कम कर दिया. करीना तब शाहिद कपूर के साथ थीं. वहीं सैफ ने अमृता से तलाक लिया था और वह मॉडल रोजा के साथ थे. एक बार प्राइम वीडियो पर 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के एक एपिसोड में सैफ अली खान ने फैंस को करीना कपूर खान के साथ अपने रिश्ते की एक झलक दिखाई — उनके हाथ पर बने टैटू से लेकर लद्दाख में उनके शुरुआती दिनों तक. सैफ ने अपने 'करीना' टैटू के बारे में बात की.

बातचीत की शुरुआत ट्विंकल खन्ना ने सैफ को टैटू के बारे में छेड़ते हुए की. उन्होंने कहा, "उस समय आपने अपने हाथ पर एक नाम का टैटू बनवाया था." "हां. वह थोड़ा जल्दबाजी भरा फैसला था, लेकिन अब..." सैफ मुस्कुराए और असहमति जताई. "नहीं, ऐसा नहीं था. मुझे पूरा यकीन था कि यही वो है (बेबो ही वो है!) लेकिन मैं एक टैटू बनवाना चाहता था. तो मैंने कहा, मैं अपने कंधे पर एक टैटू बनवाऊंगा. और क्या बनवाऊं? मैं उससे इस बारे में बात कर रहा था. और इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरे हाथ पर पूरा नाम लिखा जा चुका था. मैं कंधे पर कुछ छोटा चाहता था."

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अक्षय कुमार को सैफ और करीना के बारे में सबसे पहले पता चला

फिर ट्विंकल ने पूछा कि क्या अक्षय कुमार को सैफ और करीना के रोमांस के बारे में सबसे पहले पता चला था. अक्षय हंसे, "क्योंकि मैं जल्दी उठता था, और मैंने उसे कहीं जाते हुए देखा. मैंने कहा, 'तुम क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो?'" सैफ ने बताया कि उन्हें उस समय प्यार में पड़ने की उम्मीद नहीं थी. "सच कहूं तो, मुझे कोई अंदाजा नहीं था. जब मैं लद्दाख गया, तो मैंने कहा, ठीक है, अब मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए. अब काम पर ध्यान देने और सिंगल रहने का समय है. और यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा."

हालांकि करीना ने उसे बदल दिया. “वह बहुत दयालु और मिलनसार थीं. हम अक्सर लंबी सैर पर जाते थे और वह मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती थीं, जो एक तरह से टेस्ट और इंटरव्यू जैसा होता था — जैसे, ‘प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं?' तो हम बस चलते ही जाते थे, और फिर उनके रूम पर वापस आते थे. मुझे लगता था कि शायद वह मुझे आगे की बातचीत के लिए अंदर बुलाएंगी. और तभी उनकी हेयरड्रेसर, हेमाजी ने दरवाजा खोला और वह उनके पास चली गईं और बोलीं, ‘ठीक है, बाय. मैं आपसे कल बात करूंगी.'

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सैफ हंसते हुए बोले, तो यह सब कुछ समय तक चलता रहा. यह पुराने जमाने के तरीके जैसा है. उस एपिसोड में बॉलीवुड के शाही कपल की जिंदगी की एक निजी झलक देखने को मिली — जिससे पता चला कि उनकी प्रेम कहानी बड़े-बड़े दिखावों के साथ-साथ शांत बातचीत और लंबी सैर पर भी बनी थी.