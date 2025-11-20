55 के सैफ और 45 की करीना की रियल लाइफ हिट जोड़ी रील लाइफ में मिसफिट, एक साथ की 5 फिल्में, सभी रहीं सुपरफ्लॉप

Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Movies: 20 नवंबर 2009 को करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म कुर्बान रिलीज हुई थी. जिसका बजट 50 करोड़ रुपये था लेकिन फिल्म सिर्फ 42 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी. फिल्म फ्लॉप रही. आज यानी 20 नवंबरक 2025 को इस फिल्म ने 16 साल पूरे कर लिए हैं. करीना कपूर और सैफ अली खान की यही फिल्म ही नहीं बल्कि वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम नहीं दिखा सकीं, जिसमें वे दोनों एक साथ नजर आए. इसी वजह से बॉलीवुड की सबसे चर्चित रियल लाइफ जोड़ियों में से एक करीना कपूर खान और सैफ अली खान की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा सवालों के घेरे में रही है. 2012 में शादी करने वाली इस ग्लैमरस जोड़ी ने रील पर साथ में कुल 5 फिल्में कीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो सकी. फैंस इनकी रियल लाइफ रोमांस की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जब बात स्क्रीन पर आती है तो जादू गायब हो जाता है. आइए देखते हैं इन 5 फिल्मों का पूरा हिसाब-किताब.

सैफ अली खान और करीना कपूर की 5 फिल्में

1. एलओसी कारगिल (2003)

जे.पी. दत्ता की इस वॉर ड्रामा में करीना और सैफ पहली बार साथ नजर आए. फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम रही. दोनों का रोल छोटा था और केमिस्ट्री दिखाने का मौका ही नहीं मिला. 33 करोड़ की फिल्म ने 31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

2. टशन (2008)

अक्षय कुमार और अनिल कपूर के साथ यह स्टाइलिश एक्शन फिल्म सबसे प्लॉप साबित हुई. करीना-सैफ की जोड़ी को प्रमोट करने के लिए फिल्म बनाई गई थी, लेकिन यह उस साल की सबसे महंगी फ्लॉप फिल्मों में शुमार हुई. “छलिया” गाना हिट हुआ, पर फिल्म डूब गई. विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म का बजट 31 करोड़ रुपये था लेकिन ये सिर्फ 51 करोड़ रुपये ही कमा सकी

3. रोडसाइड रोमियो (2008)

यश राज की पहली एनिमेटेड फिल्म में दोनों ने सिर्फ वॉइस दी थी. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

4. कुर्बान (2009)

करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस थ्रिलर में करीना-सैफ के बोल्ड सीन और किसिंग सीन की खूब चर्चा हुई. फिल्म ने शुरुआती वीकेंड अच्छा किया. 50 करोड़ के बजट की इस फिल्म ने सिर्फ 42 करोड़ रुपये ही कमाए.

5. एजेंट विनोद (2012)

शादी से कुछ महीने पहले रिलीज हुई यह जेम्स बॉन्ड स्टाइल स्पाई थ्रिलर सबसे महंगी फ्लॉप साबित हुई. 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने मुश्किल से 45-50 करोड़ कमाए. सैफ ने इसे खुद प्रोड्यूस किया था.

संक्षेप में...

कुल मिलाकर 5 में से 5 फ्लॉप. दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब साथ में फिल्में नहीं करेंगे. करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'हमारी केमिस्ट्री रियल लाइफ में बेस्ट है, रील लाइफ में फोर्स करने की जरूरत नहीं.' सैफ भी मानते हैं कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स से दोनों का करियर बेहतर चल रहा है.