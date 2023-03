टॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद अब हॉलीवुड में हंगामा करेंगे राम चरण, फैंस को जल्द देंगे गुड न्यूज

खुद किया खुलासा

एक पुराने फिल्म क्रिटिक Sam Fragoso के पॉडकास्ट शो टॉक इजी में बात करते हुए राम चरण तेजा ने खुद इस बात की जानकारी दी. इस शो में उनसे होस्ट ने सवाल किया कि क्या वो देश से बाहर जाकर भी काम करना चाहेंगे. इस सवाल पर राम चरण ने जो जवाब दिया वो यकीनन उनके ग्लोबल फैन्स को खुश कर देगा. रामचरण तेजा ने कहा, ''वो किसी भी देश में काम करने के लिए तैयार हैं. जहां भी सिनेमा हो और जहां उन्हें प्यार करने वाले फैन्स मौजूद हो. जहां भी कैमरा रोल होता है मैं वहां काम करने के लिए हमेशा तैयार हूं.'' आगे रामचरण तेजा ने ये भी कहा कि इसकी बातचीत भी जारी है. राम चरण तेजा ने बेझिझक बताया कि उनकी इस सिलसिले में बातचीत जारी है और जब ये पूरी तरह फाइनल होगी. तब सब कुछ सबके सामने होगा, न्यूज में होगा. राम चरण तेजा ने ये भी बताया कि बमुश्किल दो महीने में पूरी पिक्चर क्लीयर हो जाएगी.

कौन है राम चरण का फेवरेट?

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

राम चरण तेजा ने इस बातचीत में अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार के बारे में भी बताया जिसके साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे. होस्ट के सवाल पर रामचरण तेजा ने कहा कि वो हॉलीवुड की टॉप मोस्ट स्टार्स में से एक Julia Roberts के साथ काम करना चाहेंगे. भले ही उन्हें मूवी में सिर्फ गेस्ट रोल करने का मौका ही क्यों न मिले. इसके अलावा वो टॉम क्रूज, ब्रेड पिट को भी खूब पसंद करते हैं. फिलहाल राम चरण तेजा यूएस में ही हैं. जहां वो ऑस्कर अवॉर्ड फंक्शन में आरआरआर के लिए गए हैं. आपको बता दें कि आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किया है.

Featured Video Of The Day

Ratan Tata has 8.5 million followers, but he follows only 1